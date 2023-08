Au moins six migrants meurent dans un nouveau naufrage dans la Manche

(Calais) Nouveau drame dans la Manche : six Afghans sont morts samedi dans le naufrage d’une embarcation d’une soixantaine de migrants tentant de gagner l’Angleterre, et un à deux passagers étaient toujours portés disparus dans l’après-midi, moins de deux ans après le naufrage le plus meurtrier survenu dans la zone.