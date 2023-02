Guerre en Ukraine

Macron juge impossible la livraison d’avions « dans les semaines qui viennent »

(Bruxelles) Emmanuel Macron a affirmé dans la nuit de jeudi à vendredi que des avions de chasse réclamés par l’Ukraine ne pourraient « en aucun cas » être livrés « dans les semaines qui viennent », assurant privilégier des armes « plus utiles » et « plus rapides ».