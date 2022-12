La Suède prend la présidence de l’Union européenne

(Stockholm) La Suède prend le 1er janvier la présidence de l’Union européenne (UE) avec la volonté de promouvoir le libre-échange et d’écarter tout réflexe protectionniste, une priorité qui pourrait créer des tensions au moment où Paris et Berlin veulent durcir le ton face aux États-Unis et leur « Inflation Reduction Act ».