Jack Teixeira a reconnu avoir diffusé des informations relatives à la défense nationale des États-Unis, mais les procureurs ne l’inculperont pas d’espionnage ce qui lui aurait valu une peine bien plus lourde, probablement la prison à vie.

(Boston) Un jeune militaire américain arrêté en 2023 pour une fuite de documents classés confidentiels, notamment sur la guerre en Ukraine, a plaidé coupable lundi devant la justice américaine, scellant un accord pour 16 ans de prison contre l’abandon des poursuites les plus graves pour espionnage.

Agence France-Presse

Jack Teixeira, 22 ans, a comparu devant un tribunal fédéral de Boston vêtu d’une tenue orange de détenu. Il a reconnu avoir diffusé des informations relatives à la défense nationale des États-Unis, mais les procureurs ne l’inculperont pas d’espionnage ce qui lui aurait valu une peine bien plus lourde, probablement la prison à vie.

Selon cet accord judiciaire, la recrue de la Garde nationale de l’armée de l’air échappera à un procès pénal mais sera condamné par un juge à 16 ans et huit mois d’emprisonnement, 50 000 dollars d’amende et devra aider des responsables du renseignement à comprendre comment la fuite a été possible.

Jack Teixeira avait jusqu’ici plaidé non coupable, après avoir été inculpé notamment par un grand jury fédéral [jury de citoyens qui participent à la phase d’instruction, NDLR] de six chefs d’accusation pour « conservation volontaire et transmission d’informations relatives à la défense nationale », passibles chacun d’une peine de jusqu’à dix ans de prison.

La police fédérale (FBI) l’avait arrêté le 13 avril à l’extérieur de sa maison familiale à Dighton, au sud de Boston, quelques jours après les révélations de ces fuites dans la presse américaine.

PHOTO WBZ VIA CBS, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Jack Teixeira a été arrêté par le FBI, le 13 avril 2023.

Engagé comme spécialiste en informatique et communication dans une base militaire du Cape Cod, près de cette cité historique de la Nouvelle-Angleterre, il a publié des informations confidentielles sur un groupe de discussion de la plateforme Discord, qui ont circulé par la suite sur d’autres réseaux sociaux.

Les documents secrets avaient révélé les inquiétudes des services de renseignement américains quant à la viabilité d’une contre-offensive ukrainienne contre les forces russes. Ils sous-entendaient aussi que Washington collecte des renseignements sur ses plus proches partenaires, notamment Israël et la Corée du Sud.

L’affaire a mis Washington dans l’embarras et soulevé des questions sur de possibles failles de sécurité, alors que le jeune militaire disposait d’une habilitation secret défense, lui permettant d’accéder à ces informations sensibles, malgré son grade modeste.

L’affaire Teixeira rappelle, dans une bien moindre mesure, le cas d’Edward Snowden, employé des services de renseignement américains qui avait révélé en 2013 que les États-Unis avaient un système de surveillance de masse dans le monde.