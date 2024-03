(New York) L’ex-directeur financier historique de l’empire immobilier de Donald Trump, Allen Weisselberg, qui a déjà fait de la prison pour fraudes financières, a plaidé coupable lundi de parjure devant la justice new-yorkaise pour avoir donné de fausses informations liées au récent procès civil de l’ancien président américain.

Agence France-Presse

M. Weisselberg, 76 ans, qui avait commencé à travailler il y a 50 ans comme expert-comptable pour le père de Donald Trump et qui fut directeur financier de la Trump Organization de 2005 à 2021, est arrivé menotté au tribunal de New York, selon des journalistes.

Dans le prétoire et selon un document judiciaire, il a reconnu avoir menti lors de l’instruction sur la valeur d’un appartement du groupe immobilier qui rassemble des immeubles, hôtels, golfs.

Le 16 février, Donald Trump a été condamné au civil par la Cour suprême de New York à 355 millions de dollars d’amende (plus une centaine de millions de dollars d’intérêts) pour fraudes financières, pour avoir illégalement gonflé la valeur de son patrimoine immobilier afin d’obtenir de meilleures conditions de prêts et d’assurances.

Poursuivi dans ce procès civil, tout comme Donald Trump et ses deux fils Eric et Donald Jr, Allen Weisselberg a été condamné à trois ans d’interdiction de diriger une entreprise dans l’État de New York et à une interdiction à vie de toute fonction de gestion financière dans une entreprise.

En 2023, dans le volet pénal de l’affaire Trump Organization, il avait plaidé coupable de fraudes, fait cinq mois de prison et payé plus de deux millions de dollars d’amende après que l’entreprise eut été condamnée à 1,6 million de dollars d’amende.

PHOTO CURTIS MEANS, DAILY MAIL VIA ASSOCIATED PRESS Allen Weisselberg

Pour ce nouveau plaider coupable, M. Weisselberg devrait ne faire que cinq mois de prison alors qu’il encourait sept années d’emprisonnement.

« C’est tout simplement un crime de mentir lors de dépositions et de procès. Allen Weisselberg avait prêté serment de dire la vérité et a commis ensuite un parjure », a indiqué un porte-parole du procureur de New York pour l’arrondissement de Manhattan.

Dans son plaider coupable, l’ex-fidèle lieutenant de Donald Trump n’a pas impliqué son ancien patron, qui doit comparaître au pénal le 25 mars dans une autre affaire, pour la première fois pour un ancien président des États-Unis.

« Allen Weisselberg a hâte de mettre ceci derrière lui », a commenté dans un bref communiqué son avocat Seth Rosenberg.