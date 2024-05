(Valley View) De puissantes tempêtes ont tué au moins 18 personnes, en ont blessé des centaines et ont laissé de nombreuses destructions à travers le Texas, l’Oklahoma et l’Arkansas après avoir détruit des maisons et un relais routier où des dizaines de personnes cherchaient refuge, lors des dernières intempéries meurtrières qui ont frappé le centre des États-Unis.

Acacia Coronado, Sophia Tareen, Julio Cortez et Kathy Mccormack Associated Press

Les tempêtes ont infligé leurs pires dégâts dans une région s’étendant du nord de Dallas jusqu’au nord-ouest de l’Arkansas, et le système a menacé de provoquer des conditions météorologiques plus violentes dans d’autres parties du Midwest.

D’ici lundi, ont indiqué les prévisionnistes, le plus grand risque se déplacerait vers l’est, couvrant une large partie du pays, de l’Alabama jusqu’aux environs de New York.

Sept décès ont été signalés dans le comté de Cooke, au Texas, près de la frontière avec l’Oklahoma, où une tornade a balayé samedi soir une zone rurale à proximité d’un parc de maisons mobiles, a déclaré dimanche le gouverneur du Texas, Greg Abbott, lors d’une conférence de presse. Parmi les morts figuraient deux enfants âgés de 2 et 5 ans. Trois membres de la famille ont été retrouvés morts dans une maison, selon le shérif du comté.

Les tempêtes ont également tué deux personnes et détruit des maisons dans l’Oklahoma, où parmi les blessés figuraient des invités à un mariage en plein air, huit personnes en Arkansas et une personne au Kentucky.

Des dizaines de milliers d’habitants ont été privés d’électricité dans toute la région.

Au Texas, environ 100 personnes ont été blessées et plus de 200 maisons et structures détruites, a déclaré Abbott, assis devant un relais routier ravagé près de la petite communauté agricole de Valley View. La région a été parmi les plus durement touchées, avec des vents atteignant environ 217 km/h, ont indiqué les autorités.

« Les espoirs et les rêves des familles et des petites entreprises du Texas ont été littéralement anéantis, tempête après tempête », a déclaré M. Abbott, dont l’État a connu des épisodes successifs de conditions météorologiques extrêmes, notamment des tempêtes qui ont tué huit personnes à Houston.

Plusieurs personnes ont été transportées vers des hôpitaux par ambulance et par hélicoptère dans le comté de Denton, au nord de Dallas. Aucun décès n’est à craindre et personne n’a été porté disparu au Texas, a déclaré M. Abbott, même si les intervenants effectuaient une nouvelle série de recherches, au cas où.

La situation évolue en Arkansas et en Oklahoma

PHOTO JULIO CORTEZ, ASSOCIATED PRESS Valley View, Texas

Huit personnes sont mortes dans tout l’État de l’Arkansas, a confirmé la gouverneure Sarah Huckabee Sanders lors d’une conférence de presse, dimanche soir. Un responsable des secours a déclaré que deux des décès étaient attribués aux circonstances de la tempête, mais pas directement aux conditions météorologiques, notamment une personne qui a subi une crise cardiaque et une autre qui a été privée d’oxygène en raison d’une perte d’électricité.

Parmi les décès, citons une femme de 26 ans qui a été retrouvée morte devant une maison détruite à Olvey, une petite communauté du comté de Boone, selon Daniel Bolen du bureau de gestion des urgences du comté. Une personne est décédée dans le comté de Benton et deux autres corps ont été retrouvés dans le comté de Marion, ont indiqué des responsables.

Deux autres personnes sont mortes dans le comté de Marion, en Arkansas.

Dans l’Oklahoma, deux personnes sont mortes dans le comté de Mayes, à l’est de Tulsa, ont indiqué des responsables.

Dans le Kentucky, un homme a été tué dimanche à Louisville lorsqu’un arbre est tombé sur lui, a indiqué la police. Le maire de Louisville, Craig Greenburg, a confirmé qu’il s’agissait d’un décès lié à la tempête sur les réseaux sociaux.

L’ampleur des dégâts constatée

Les dégâts se sont poursuivis au cours d’un mois sombre et marqué par des intempéries meurtrières dans le centre du pays.

Les tornades qui ont frappé l’Iowa cette semaine ont fait au moins cinq morts et des dizaines de blessés. Ces tornades mortelles sont apparues au cours d’une saison historiquement mauvaise pour les tornades, à une époque où les changements climatiques contribuent à la gravité des tempêtes dans le monde entier.

Les autorités ont recensé le deuxième plus grand nombre de tornades jamais enregistré dans le pays au mois d’avril.

Les intempéries ont coupé l’électricité à des dizaines de milliers de foyers et d’entreprises à cause des tempêtes.

Dimanche soir, plus de 80 000 clients de l’Arkansas étaient privés d’électricité. Dans le Missouri voisin, plus de 90 000 personnes étaient également privées d’électricité. Le Texas a signalé 27 000 pannes tandis que 3000 ont été signalées en Oklahoma, selon le site de suivi poweroutage.us.

Des routes inaccessibles et des lignes électriques tombées en panne dans l’Oklahoma ont également conduit les autorités de la ville de Claremore, près de Tulsa, à annoncer sur les réseaux sociaux que la ville était « fermée » en raison des dégâts.

Le système à l’origine des dernières intempéries devait se déplacer vers l’est pendant le reste du week-end férié.

Les 500 miles d’Indianapolis ont démarré avec quatre heures de retard après qu’une forte tempête ait envahi la région, obligeant les responsables de l’Indianapolis Motor Speedway à évacuer environ 125 000 spectateurs.

Des tempêtes plus violentes étaient prévues dans l’Illinois, le Missouri, le Kentucky et le Tennessee.

Le risque de temps violent se déplace vers la Caroline du Nord et la Virginie lundi, ont indiqué les prévisionnistes.