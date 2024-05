Quelques milliers de clients étaient privés d’électricité à Omaha et dans ses environs, et le déluge de plus d’une douzaine de centimètres de pluie en moins de deux heures a inondé des sous-sols et englouti des voitures.

(Omaha) Les habitants d’Omaha, dans le Nebraska, ont été réveillés tôt mardi matin par des sirènes météorologiques et des coupures de courant généralisées, alors que des pluies torrentielles, des vents violents et de gros grêlons s’abattaient sur la région et commençaient à se déplacer vers l’est pour menacer une plus grande partie du Midwest.

Margery A. Beck Associated Press

Quelques milliers de clients étaient privés d’électricité à Omaha et dans ses environs, et le déluge de plus d’une douzaine de centimètres de pluie en moins de deux heures a inondé des sous-sols et englouti des voitures.

La chaîne de télévision KETV a montré une vidéo de plusieurs véhicules submergés par l’eau dans une rue du centre-nord d’Omaha et des pompiers arrivant pour sauver les personnes qui se trouvaient à l’intérieur.

Bien que les autorités n’aient pas confirmé la présence de tornades dans la région, des vents de la force d’un ouragan ont été signalés, a déclaré Becky Kern, météorologue au Service météorologique national.

« Nous avons mesuré des rafales de 145 kilomètres/heure à Columbus », a déclaré Mme Kern. Columbus se trouve à environ 140 kilomètres à l’ouest d’Omaha.

L’Iowa était dans la ligne de mire des tempêtes, le Centre de prévision des tempêtes du Service météorologique national donnant à la majeure partie de l’État une forte probabilité de voir des orages violents avec un potentiel de fortes tornades plus tard dans l’après-midi et dans la soirée.

Ces tempêtes font suite à des jours de conditions météorologiques extrêmes qui ont ravagé une grande partie du centre du pays.

Des vents violents, de gros grêlons et des tornades ont balayé certaines parties de l’Oklahoma et du Kansas dimanche en fin de journée, endommageant des maisons et faisant deux blessés dans l’Oklahoma. Une autre série de tempêtes a frappé lundi soir le Colorado et l’ouest du Nebraska, et la ville de Yuma, dans le Colorado, a été recouverte de grêle, transformant les rues en rivières d’eau et de glace.

La semaine dernière, des tempêtes meurtrières ont frappé la région de Houston, au Texas, faisant au moins sept morts. Jeudi, ces tempêtes ont privé d’électricité des centaines de milliers de personnes pendant plusieurs jours, laissant ces Texans dans l’obscurité et sans climatisation par temps chaud et humide, et les vents de la force d’un ouragan ont réduit les entreprises et autres structures en débris et brisé les vitres des gratte-ciel du centre-ville.

Plus de 140 000 clients étaient toujours privés de courant au Texas mardi midi, selon le site poweroutage.us.

Les tempêtes ont continué leur marche à travers le Midwest mardi et on s’attend à ce qu’elles apportent les mêmes vents violents, les mêmes fortes pluies et les mêmes gros grêlons dans l’Iowa, le Minnesota, l’Illinois et une partie du nord du Missouri, a prévenu Bob Oravec, prévisionniste en chef du Service météorologique national.

« Les meilleures chances de phénomènes météorologiques violents seront les gros grêlons et les vents violents, mais il y aura aussi moins de chances de tornades », a analysé M. Oravec.

Il a ajouté que le système devrait tourner vers le sud mercredi, apportant plus de temps violent dans certaines parties du Texas, de l’Oklahoma, de l’Arkansas et du sud du Missouri.