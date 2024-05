Plus de 200 maisons ont été détruites à Greenfield et dans ses environs par une série de tornades qui se sont abattues sur l’Iowa mardi, a indiqué la gouverneure Kim Reynolds.

(Greenfield) Le ciel était bleu et le vent soufflait alors que les habitants de la petite ville de Greenfield, en Iowa, s’efforçaient de nettoyer les dégâts, deux jours après qu’une tornade destructrice ait pulvérisé plus de 100 maisons en une minute, ait coûté la vie à quatre habitants et en ait blessé au moins 35 autres.

Tout au long de la bande de terrain d’un kilomètre de long, on entendait jeudi le bruit assourdissant des engins lourds qui ramassaient les maisons déchiquetées, les véhicules détruits et les arbres déchiquetés. Mais de part et d’autre de ce chemin, des maisons pittoresques et des pelouses semblent intactes, et l’on a du mal à croire qu’une tornade accompagnée de vents de 110 à 115 kilomètres/heure a ravagé cette communauté de 2000 habitants.

La gouverneure de l’Iowa, Kim Reynolds, a salué la réaction de l’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA) jeudi, alors qu’elle demandait une déclaration de catastrophe pour plusieurs comtés. Selon Donna Dubberke, météorologue responsable à Des Moines, le Service météorologique national a déterminé que trois puissantes tornades distinctes avaient traversé l’Iowa sur une distance totale de 210 kilomètres.

L’administratrice de la FEMA, Deanne Criswell, a déclaré que son agence traiterait la demande aussi rapidement que possible afin de fournir des ressources ― qui pourraient inclure le financement de logements temporaires ― aux personnes qui se retrouvent sans domicile.

Plus de 200 maisons ont été détruites par une série de tornades qui se sont abattues sur l’État mardi, a indiqué Mme Reynolds. La plupart d’entre elles se trouvaient à Greenfield et dans ses environs. Le décompte n’inclut pas les entreprises ou autres bâtiments détruits ou endommagés, comme l’hôpital de Greenfield, qui compte 25 lits.

PHOTO CHARLIE NEIBERGALL, ASSOCIATED PRESS Mike Clayton (au centre) nettoie le sous-sol de sa maison endommagée par la tornade, le 23 mai à Greenfield.

Le temps instable devrait se poursuivre dans le Midwest.

Une tornade est restée au sol dans le sud-ouest de l’Oklahoma pendant près d’une heure jeudi soir, selon le Service météorologique national. Des maisons ont été endommagées, mais aucun blessé n’a été signalé dans l’immédiat, a indiqué la météorologue Jennifer Thompson.

Le service a également reçu des rapports faisant état de très gros grêlons ― certains de la taille d’une balle de baseball ― tandis que des inondations soudaines se sont produites après que 10 à 15 centimètres de pluie soient tombés le long de la trajectoire de la tempête sur une période de trois heures environ, a indiqué Mme Thompson.

Le service météorologique devra enquêter pour déterminer la puissance de la tornade et la distance sur laquelle elle est restée au sol, a-t-elle ajouté.

Le centre de prévision des tempêtes du service météorologique a indiqué un risque accru de tempête violente de jeudi à vendredi matin pour une grande partie du Nebraska et de l’ouest de l’Iowa, y compris les zones où des tornades ont frappé l’Iowa et où des vents de la force d’un ouragan, de gros grêlons et des pluies torrentielles ont inondé les rues et les sous-sols du Nebraska.

D’autres phénomènes météorologiques violents pourraient également se produire samedi et dimanche dans les régions du Texas, de l’Oklahoma et du Kansas qui ont été touchées par la tempête.