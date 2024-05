PHOTO MATT ROURKE, ASSOCIATED PRESS

(Wilmington) La juge supervisant le procès fédéral pour possession d’armes à feu de Hunter Biden a accepté vendredi d’empêcher les procureurs de parler aux jurés d’autres épisodes peu flatteurs de sa vie personnelle, mais a laissé la porte ouverte aux questions sur ces évènements si le fils du président témoigne.

Claudia Lauer et Lindsay Whitehurst Associated Press

Il n’est pas clair si le fils du président va comparaître à la barre lors du procès, qui pourrait durer jusqu’à deux semaines. Le procès devrait s’ouvrir le 3 juin et pourrait durer jusqu’à deux semaines, à mesure que se déroule la campagne de réélection de son père. Ce procès devrait comporter de profonds désaccords sur les preuves admises.

Le fils du président Joe Biden est accusé d’avoir menti sur sa consommation de drogue en octobre 2018 sur un formulaire d’achat d’une arme à feu qu’il a conservée pendant environ 11 jours dans l’état du Delaware.

Hunter Biden a reconnu avoir eu une dépendance au crack au cours de cette période, mais ses avocats ont déclaré qu’il n’avait pas enfreint la loi et que l’affaire était politiquement motivée. Il n’a pas parlé aux journalistes alors qu’il accompagnait ses avocats vers et depuis le palais de justice de Wilmington, pour une audience vendredi.

Les procureurs ont remporté une victoire sur un point clé de l’affaire, puisque la juge de district américaine Maryellen Noreika a estimé qu’ils n’auraient pas à prouver que Hunter Biden avait consommé de la drogue le jour de l’achat.

La juge Noreika a accepté que la défense fasse pression pour garder d’autres détails sur son passé secrets, notamment une affaire de pension alimentaire pour enfants en Arkansas et son renvoi de la marine après un test de dépistage de drogue positif. S’il vient à la barre, cependant, « un certain nombre de questions pourraient devenir plus contentieuses », a déclaré la juge. Les procureurs ont reconnu que ces épisodes ne seraient probablement pas pertinents à moins qu’il ne témoigne.

Des preuves contestées

Maryellen Noreika a également accepté d’examiner les questions de la défense concernant le contenu d’un ordinateur portable qu’il aurait déposé dans un atelier de réparation du Delaware.

Les avocats de Hunter Biden souhaitent soulever des questions sur l’authenticité des données de l’ordinateur portable lors du procès. Les procureurs affirment qu’il n’y a aucune preuve qu’il a été compromis et qu’un débat prolongé serait une perte de temps. L’ordinateur portable est une source de controverse depuis des années après que les républicains y ont accédé et diffusé des données personnelles.

La juge de district américaine Maryellen Noreika a déclaré qu’elle examinerait les objections à des éléments de données spécifiques au fur et à mesure du procès.

Les procureurs prévoient également de montrer aux jurés des parties de ses mémoires de 2021 « Beautiful Things », dans lesquelles Hunter Biden détaille sa lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie après le décès en 2015 de son frère aîné, Beau, d’un cancer du cerveau à l’âge de 46 ans.

Les avocats de la défense ont fait valoir que les procureurs sélectionnaient les preuves et le juge a accepté que les avocats de Biden puissent introduire des passages plus grands.

Son avocat, Abbe Lowell, affirme également que certains éléments indiquent que le formulaire d’achat d’arme a été modifié par les employés après la vente. Les procureurs affirment qu’il n’y a eu que des ajouts mineurs sans rapport avec les parties remplies par Hunter Biden.

La juge Noreika n’a pas immédiatement statué sur la possibilité pour la défense d’introduire une version modifiée du formulaire lors du procès, qui devrait commencer avec la sélection du jury le 3 juin.

Hunter Biden fait également face à des accusations fiscales fédérales à Los Angeles et son procès dans cette affaire est prévu en septembre. Il est accusé d’avoir omis de payer au moins 1,4 million de dollars d’impôts sur quatre ans alors qu’il menait un « style de vie extravagant » pendant une période au cours de laquelle il a reconnu être aux prises avec une dépendance. Les arriérés d’impôts ont depuis été payés.

Les avocats de Hunter Biden ont fait pression, sans succès, dans les deux affaires pour qu’elles soient rejetées. Ils ont fait valoir, entre autres, que les procureurs ont cédé aux pressions politiques pour inculper leur client après qu’un accord de plaidoyer ait dérapé devant le tribunal.

L’enquête fédérale de longue haleine sur le fils du président semblait prête à se conclure par un accord de plaidoyer l’année dernière, mais l’accord a implosé après qu’un juge a soulevé des questions à ce sujet. Hunter Biden a ensuite été inculpé.

Aux termes de l’accord, il aurait bénéficié de deux ans de probation après avoir plaidé coupable à des accusations de délit fiscal. Il aurait également évité des poursuites pour arme à feu s’il était resté à l’écart des ennuis.

La rédactrice d’Associated Press, Alanna Durkin Richer, à Washington, a contribué à ce reportage.