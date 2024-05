Encore des intempéries dans le Midwest américain

(Omaha) Les habitants d’Omaha, dans le Nebraska, se sont réveillés tôt mardi matin au bruit des sirènes d’alerte météo et sans électricité, alors que des pluies torrentielles, des vents violents et de gros grêlons frappaient la région quelques heures avant qu’une nouvelle série de tempêtes ne balaye l’Iowa et ne menace davantage le Midwest.