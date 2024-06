Inondations, neige et vague de chaleur attendues

Les prévisions météorologiques chaotiques incluent la possibilité d’orages violents se développant entre les fronts chauds et froids. Les prévisionnistes ont déclaré que les fronts en collision pourraient entraîner des zones d’inondations soudaines entre l’est du Nebraska et le nord du Wisconsin samedi soir, ainsi que de fortes tempêtes dans certaines parties de l’est du Montana jusqu’au Dakota du Nord et du Sud.

Associated Press

Pendant ce temps, un panache d’humidité tropicale atteindra le centre de la Côte du Golfe au cours des prochains jours, avec de fortes pluies attendues lundi matin, selon le National Weather Service.

Les prévisionnistes ont indiqué que la menace de fortes pluies en Floride continue de se dissiper, mais que certains orages pourraient provoquer des inondations locales, le sol étant déjà saturé. Certaines zones entre Miami et Fort Lauderdale étaient sous l’eau ces derniers jours alors que des tempêtes persistantes ont déversé jusqu’à 50 cm dans le sud de l’État.

Ce système de tempêtes sans nom a coïncidé avec le début de la saison des ouragans, qui devrait cette année être parmi les plus actives de mémoire récente, dans un contexte de crainte que le changement climatique n’augmente l’intensité des tempêtes.

Avec le retrait des eaux de crue en Floride, les températures ont augmenté samedi dans une grande partie du sud des États-Unis.

Vagues de chaleur et risque de neige

À Atlanta, où les températures devraient approcher 38 °C samedi et dimanche, les autorités municipales ont ouvert un centre de refroidissement pour que les gens se protègent de la chaleur. La ville a annoncé qu’une « Journée pour les familles et les amis » avait été reportée en raison des températures élevées prévues.

Dans la ville d’El Paso, à l’ouest du Texas, les températures maximales de samedi devraient approcher 40,6 °C et le National Weather Service a lancé un avertissement de chaleur jusqu’à lundi matin pour la région. La ville a ouvert cinq centres de refroidissement qui fonctionneront quotidiennement jusqu’à nouvel ordre.

Le National Weather Service a déclaré que les températures à Phoenix, où un avertissement de chaleur excessive était en vigueur, devraient atteindre 45 °C samedi après-midi. Ce serait en deçà du record établi le 15 juin, lorsqu’en 2021 le maximum a atteint 46 °C.

Bien que l’Arizona entre dans sa saison de mousson de trois mois – lorsqu’un changement dans la configuration des vents attire l’humidité de la côte tropicale du Mexique –, aucune pluie n’est prévue pour samedi et la majeure partie de la semaine prochaine.

« Aucune chance de pluie dans tout l’État », a déclaré le météorologue du National Weather Service, Ted Whittock, notant toutefois qu’il y a 30 % de chances qu’il y ait des averses dans le sud-est de l’Arizona le vendredi 21 juin.

Au Tennessee, des dizaines de milliers de fêtards au Bonnaroo Music & Arts Festival ont bravé un week-end chaud et ensoleillé pour assister à plus de 150 représentations sur le terrain de camping agricole de 700 acres et la salle de concert qui accueille l’évènement annuel.

Certains festivaliers ont construit des sortes d’auvents et de tentes pour se faire de l’ombre ; d’autres se sont vu confisquer leur crème solaire l’entrée en raison de restrictions sur les bouteilles pleine grandeur et les bombes aérosol, a rapporté « The Tennessean ».

Les températures dans les États Mid-Atlantic et en Nouvelle-Angleterre atteindront probablement un pic dans les 30 °C la semaine prochaine, ce qui n’est « pas anodin, même au milieu de l’été, et encore moins au début de l’été », a déclaré le météorologue du National Weather Service, Guillaume Churchill.

L’année dernière, les États-Unis ont connu le plus grand nombre de vagues de chaleur – un temps anormalement chaud durant plus de deux jours – depuis 1936. Dans le Sud et le Sud-Ouest, l’année dernière a été la pire jamais enregistrée, selon la National Oceanic and Atmospheric Administration.

La vague de chaleur de la semaine prochaine s’intensifiera dimanche dans le centre du pays avant de se propager vers l’est, a indiqué le service météorologique national. La canicule pourrait durer toute la semaine et jusqu’en fin de semaine dans de nombreux endroits.

Alors que la majeure partie du pays connaît la première période de temps chaud de la saison, certaines parties du Montana ont été placées sous surveillance de tempête hivernale avec un risque de chute de neige mouillée lundi soir.

M. Churchill a déclaré que le front froid du nord-ouest est lié à la vague de chaleur, car un extrême est souvent accompagné de l’autre.