PHOTO CHARLOTTE KESL, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

Un juge a annulé la condamnation d’une femme du Missouri qui était suivie en psychiatrie lorsqu’elle s’est incriminée dans un meurtre en 1980 qui, selon ses avocats, avait en réalité été commis par un policier.

Heather Hollingsworth Associated Press

Le juge Ryan Horsman a statué vendredi soir que Sandra Hemme, qui a passé 43 ans derrière les barreaux, avait établi des preuves de son innocence et devait être libérée dans les 30 jours à moins que les procureurs ne la jugent à nouveau. Il a déclaré que son avocat au procès avait été inefficace et que les procureurs n’avaient pas divulgué certaines preuves qui auraient pu aider son cas.

Ses avocats affirment que c’est la plus longue période connue pendant laquelle une femme a été incarcérée pour une condamnation injustifiée. Ils ont déposé une requête demandant sa libération immédiate.

PHOTO FOURNIE PAR LE DÉPARTEMENT DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE DU MISSOURI, VIA ASSOCIATED PRESS Sandra Hemme a passé 43 ans derrière les barreaux pour meurtre.

« Nous sommes reconnaissants à la Cour d’avoir reconnu la grave injustice que Mme Hemme a endurée pendant plus de quatre décennies », ont indiqué ses avocats dans un communiqué, promettant de poursuivre leurs efforts pour rejeter de futures accusations et réunir Mme Hemme avec sa famille.

Un porte-parole du procureur général du Missouri, Andrew Bailey, n’a pas immédiatement répondu à une demande d’entrevue, samedi.

Sandra Hemme était enchaînée avec des poignets en cuir et si lourdement sous sédatif qu’elle « ne pouvait pas tenir la tête droite » ou « articuler quoi que ce soit au-delà de réponses monosyllabiques » lorsqu’elle a été interrogée pour la première fois sur la mort de Patricia Jeschke, une employée de bibliothèque de 31 ans, selon ses avocats du Innocence Project, basé à New York.

Ils ont allégué dans une pétition demandant son exonération que les autorités avaient ignoré les déclarations « extrêmement contradictoires » de la dame et supprimé les preuves impliquant Michael Holman, un policier de l’époque qui avait tenté d’utiliser la carte de crédit de la femme assassinée.

Le juge a écrit qu’« aucune preuve, quelle qu’elle soit, en dehors des déclarations peu fiables de Mme Hemme, ne la relie au crime ». « En revanche, a-t-il ajouté, cette Cour estime que les preuves relient directement Holman à cette scène de crime et de meurtre. »

Un meurtre brutal de 1980

Tout a commencé le 13 novembre 1980, lorsque Patricia Jeschke s’est absentée du travail. Sa mère, inquiète, a grimpé par une fenêtre de son appartement et a découvert le corps nu de sa fille sur le sol, entouré de sang. Ses mains étaient attachées derrière son dos avec un cordon téléphonique et une paire de collants était enroulée autour de son cou. Un couteau était sous sa tête.

Ce meurtre brutal a fait la une des journaux et les détectives ont travaillé 12 heures par jour pour le résoudre. Mais Sandra Hemme n’était pas sur leur radar jusqu’à ce qu’elle se présente près de deux semaines plus tard au domicile d’une infirmière qui l’avait soignée, portant un couteau et refusant de partir.

La police l’a trouvée dans un placard et l’a ramenée à l’hôpital St-Joseph, la dernière d’une série d’hospitalisations qu’elle a subies depuis qu’elle a commencé à entendre des voix à l’âge de 12 ans.

Elle était sortie de cet hôpital la veille de la découverte du corps de Patricia Jeschke, et s’était présentée chez ses parents plus tard dans la nuit après avoir parcouru plus de 160 kilomètres en auto-stop.

Le moment a semblé suspect aux forces de l’ordre. Au début des interrogatoires, Sandra Hemme était traitée avec des médicaments antipsychotiques qui avaient déclenché des spasmes musculaires involontaires. Elle s’est plainte que ses yeux révulsaient dans sa tête, indique la pétition.

Les détectives ont noté qu’elle semblait « mentalement confuse » et incapable de comprendre pleinement leurs questions.

Un policier sous le radar

La police commençait également à s’intéresser à un autre suspect, l’un des leurs. Environ un mois après le meurtre, Michael Holman a été arrêté pour avoir faussement signalé que sa camionnette avait été volée et perçu une indemnité d’assurance. Il s’agissait du même camion repéré près de la scène du crime, et l’alibi du policier selon lequel il avait passé la nuit avec une femme dans un motel voisin n’a pas pu être confirmé.

De plus, il avait tenté d’utiliser la carte de crédit de la victime dans un magasin d’appareils photo à Kansas City, dans le Missouri, le jour même où son corps avait été retrouvé. Holman, qui a finalement été licencié et est mort en 2015, a déclaré avoir trouvé la carte dans un sac à main jeté dans un fossé.

Lors d’une perquisition au domicile de Holman, la police a trouvé une paire de boucles d’oreilles en or en forme de fer à cheval dans un placard, ainsi que des bijoux volés à une autre femme lors d’un cambriolage plus tôt cette année-là.

Le père de Patricia Jeschke a reconnu les boucles d’oreilles comme une paire qu’il avait achetée pour sa fille. Mais ensuite, l’enquête de quatre jours sur Holman s’est terminée brusquement, de nombreux détails découverts n’ayant jamais été divulgués aux avocats de Mme Hemme.

Pendant ce temps, celle-ci devenait désespérée. Elle a écrit à ses parents le jour de Noël 1980 en disant : « Même si je suis innocente, ils veulent mettre quelqu’un en prison pour pouvoir dire que l’affaire est résolue. » Elle a dit qu’elle pourrait tout aussi bien changer sa reconnaissance de culpabilité.

« Laissez ça finir, dit-elle. Je suis fatiguée. »

Et c’est ce qu’elle a fait le printemps suivant, lorsqu’elle a accepté de plaider coupable de meurtre.

Larry Harman, qui a aidé Hemme à faire rejeter sa première reconnaissance de culpabilité et est ensuite devenu juge, a déclaré dans la pétition qu’il la croyait innocente.

« Le système, a-t-il dit, l’a laissée tomber à chaque occasion. »