Deux symboles utilisés durant l’insurrection du Capitole en 2021 ont flotté sur les terrains d’un juge de la Cour suprême des États-Unis. Les appels à la récusation du magistrat dans les causes liées à l’attaque n’ont pas tardé.

Que s’est-il passé ?

Des photos prises le 17 janvier 2021 devant la résidence du juge conservateur à la Cour suprême Samuel Alito montrent un drapeau américain à l’envers, signe de contestation politique. Le magistrat a indiqué n’avoir rien à voir avec le geste, expliquant qu’une dispute avec des voisins avait conduit sa femme à hisser la bannière tête en bas.

PHOTO FOURNIE PAR LE NEW YORK TIMES Un drapeau américain à l’envers flotte devant la résidence du juge Samuel Alito, à Alexandria, en Virginie, en janvier 2021.

Mercredi, le New York Times a publié de nouvelles photos, prises cette fois en juillet et en septembre 2023 à la résidence secondaire du juge. Un drapeau blanc orné d’un pin vert portant l’inscription « Un appel aux cieux » y flottait au vent.

Quelle est la signification de ce drapeau ?

Il est considéré comme un symbole conservateur, utilisé notamment par une frange pro-Trump pour promouvoir l’identité chrétienne de la nation.

PHOTO MICHAEL PEREZ, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Des partisans de Donald Trump brandissent le drapeau « Un appel aux cieux » lors d’un rassemblement en 2020.

Michael Altman, professeur à l’Université de l’Alabama, a étudié le recours à différents symboles lors de l’insurrection du 6 janvier 2021 pour un projet en collaboration avec le Smithsonian Museum of American History, afin de documenter le rôle de la religion dans l’insurrection.

Il a remarqué la présence du drapeau au pin dans la foule – sans être l’image la plus courante.

L’étendard est apparu durant la révolution américaine. L’« appel aux cieux » n’est pas un passage biblique, mais une citation de John Locke. Ce philosophe anglais du XVIIe siècle prônait… la liberté religieuse et la séparation de l’Église et de l’État. « Je ne sais pas jusqu’à quel point ceux qui l’utilisent savent ça », se demande M. Altman, joint par La Presse au téléphone.

Le drapeau a été repopularisé par le Tea Party dans les années 2010.

« Beaucoup de conservateurs politiques et de conservateurs religieux ont puisé dans les symboles de l’époque révolutionnaire », explique le professeur, soulignant que les symboles évoluent et peuvent avoir différentes significations selon les groupes et les époques.

Pourquoi cela a-t-il créé une controverse ?

Les juges de la Cour suprême devront trancher sur des sujets clivants au cours des prochains mois. Ils devront par exemple statuer sur l’utilisation d’une loi qui a servi à poursuivre Donald Trump et des centaines d’émeutiers qui ont participé à l’assaut du Capitole.

Or, les photos publiées dans les médias américains jettent un doute sur la capacité du juge Alito à évaluer les éléments de façon impartiale.

« C’est le fait même d’être tellement attaché à ses opinions – qu’on ne se contente pas de les avoir, mais qu’on les affiche carrément sur un mât de drapeau – qui donne une bonne indication qu’on ne se remettra pas en question, qu’on ne va pas mettre ses vues de côté », explique à La Presse le spécialiste de l’éthique Charles Geyh, professeur à la Maurer School of Law de l’Université de l’Indiana.

Les juges américains ne sont-ils pas connus pour leurs orientations ?

Aux États-Unis, des juges peuvent être élus ou nommés, selon le type de cour. Les juges de la Cour suprême sont choisis par le président, mais doivent obtenir l’appui d’une majorité des membres du Sénat. Lorsqu’on identifie un juge comme conservateur ou progressiste, c’est par rapport à des opinions et décisions juridiques. Pas sur des orientations politiques.

Nous nous attendons à ce que les juges fassent de leur mieux pour tenir leurs opinions à distance – et je pense que beaucoup réussissent la plupart du temps. Si les lois sont assez claires, même s’ils ne les aiment pas, les juges vont les appliquer. Charles Geyh, professeur à la Maurer School of Law de l’Université de l’Indiana

Devant les critiques, les révélations sur des cadeaux non divulgués et le niveau de confiance très bas du public, la Cour suprême a adopté en novembre son premier code d’éthique, mais celui-ci ne prévoit pas de sanction.

Quelles ont été les réactions ?

Le juge Alito et la Cour suprême n’ont pas commenté. Des élus démocrates ont dénoncé la partialité apparente du juge et des élus républicains ont estimé qu’il s’agissait d’une « mauvaise décision ».

Le drapeau de l’« appel aux cieux » reste populaire chez certains élus républicains, comme le chef de la Chambre des représentants, Mike Johnson. Le symbole est d’ailleurs installé devant son bureau, mais M. Johnson s’est défendu à CNN de l’association faite entre cet étendard et le mouvement « Stop the steal », qui rejette la défaite de Donald Trump en 2020. « C’est un drapeau de George Washington, a-t-il dit à la chaîne américaine. Ça date de l’époque des fondateurs. »

« Il y a comme un culte des Pères fondateurs et de la période révolutionnaire qui domine dans les cercles intellectuels conservateurs, principalement sur l’idée du gouvernement et de la Cour suprême, souligne M. Altman. Et c’est d’où Alito provient. »

Avec CNN et le New York Times