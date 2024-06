(Chicago) Une action en justice intentée par 17 États américains contestant les règles fédérales qui autorisent les travailleuses à des congés et à d’autres aménagements en cas d’avortement n’a pas qualité pour agir, a statué vendredi un juge fédéral de l’Arkansas.

Claire Savage et Alexandra Olson Associated Press

Les procureurs généraux républicains de chaque État, dirigés par l’Arkansas et le Tennessee, ont poursuivi la Commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi en avril. Quelques jours auparavant, l’agence avait publié des règles permettant aux employeurs et aux travailleuses de mettre en œuvre la loi sur l’équité des travailleuses enceintes, une loi de 2022 exigeant de nombreux employeurs qu’ils mettent en place des « accommodements raisonnables » pour les employées enceintes ou en post-partum.

En plus des aménagements plus courants sur le lieu de travail en cas de grossesse, comme des congés pour des rendez-vous prénataux, davantage de pauses toilettes ou l’autorisation d’emporter des collations, les règles stipulent que les travailleuses peuvent demander un congé pour obtenir un avortement et se remettre de la procédure.

Le procès intenté devant le tribunal fédéral de l’Arkansas a fait valoir que la réglementation allait au-delà de la portée de la loi de 2022 adoptée avec un soutien bipartisan.

Le juge du district de l’est de l’Arkansas D. P. Marshall Jr., qui a été nommé à la magistrature par l’ancien président Barack Obama, a rejeté la demande des États visant à obtenir une injonction préliminaire à l’échelle nationale sur les règles fédérales, qui devraient entrer en vigueur mardi.

« La crainte des États de voir une branche du gouvernement fédéral aller trop loin ne peut pas être guérie par une autre branche », indique la décision de vendredi.

Le procureur général de l’Arkansas, Tim Griffin, a déclaré dans un communiqué fourni par un porte-parole qu’il était « déçu par la décision du tribunal » et qu’il étudiait « toutes les options juridiques et reste convaincu que nous finirons par réussir ».

Les autres États qui se sont joints au procès sont l’Alabama, la Floride, la Géorgie, l’Idaho, l’Indiana, l’Iowa, le Kansas, le Missouri, le Nebraska, le Dakota du Nord, l’Oklahoma, la Caroline du Sud, le Dakota du Sud, l’Utah et la Virginie-Occidentale.

Les réglementations de la Commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi sont également contestées dans le cadre d’un autre procès fédéral en Louisiane qui attend toujours une décision.

La Conférence des évêques catholiques des États-Unis, ainsi que d’autres groupes religieux, ont intenté une action en justice distincte concernant la disposition relative à l’avortement auprès du tribunal de district américain du district ouest de la Louisiane. Cette affaire a été consolidée par un procès intenté par les procureurs généraux de la Louisiane et du Mississippi, qui demandent également au juge de reporter l’application des règles de la Commission en attendant l’issue de l’affaire.

Une « victoire » pour les travailleuses enceintes

L’American Civil Liberties Union (ACLU) et plus de 20 groupes de défense des droits des travailleurs et des femmes, dont A Better Balance, une organisation à but non lucratif qui a dirigé la campagne de 10 ans pour l’adoption du Pregnant Workers Fairness Act, ont déposé des mémoires d’amicus dans les deux cas, affirmant que les règles de la Commission devraient entrer en vigueur comme prévu.

« La décision d’aujourd’hui dans l’affaire Tennessee c. Commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi est une victoire pour des millions de travailleuses enceintes et post-partum à travers le pays, car elle permet aux réglementations du Pregnant Workers Fairness Act d’entrer en vigueur la semaine prochaine, apportant ainsi une clarté importante sur le fonctionnement de la loi », a déclaré Dina Bakst, de A Better Balance.

Dans leurs mémoires, les groupes ont cité des dizaines d’exemples de travailleuses enceintes qui ont contacté des groupes de défense ou intenté des poursuites, affirmant que les employeurs ont continué à leur refuser des aménagements en violation de la loi sur l’équité des travailleuses enceintes.

« La réparation demandée dans cette affaire est complètement exagérée et aurait littéralement nui à des millions de personnes », a déclaré Gillian Thomas, avocate principale du projet pour les droits des femmes de l’ACLU, faisant référence au procès en Arkansas. « La loi est en vigueur depuis un an et les employeurs la violent de la manière la plus flagrante à droite comme à gauche et ont clairement besoin de conseils. »

La Commission, dans ses règlements, a déclaré qu’elle se conformait à des décennies de précédent juridique établissant que les lois anti-discrimination en matière de grossesse incluent l’avortement.

Les défenseurs du droit à l’avortement ont également salué la protection accordée par les règles de la Commission comme étant particulièrement critique à la suite de la décision de la Cour suprême qui a annulé le droit constitutionnel à l’avortement. Les femmes vivant dans des États soumis à des restrictions strictes en matière d’avortement doivent de plus en plus voyager loin pour obtenir l’intervention et ont besoin de temps libre pour ce faire.

La couverture de l’Associated Press sur les femmes sur le marché du travail et le gouvernement d’État bénéficie du soutien financier de Pivotal Ventures. L’AP est entièrement responsable du contenu.