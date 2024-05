Violentes intempéries Au moins 18 morts au Texas, en Oklahoma et en Arkansas

(Valley View) De puissantes tempêtes ont tué au moins 18 personnes, en ont blessé des centaines et ont laissé de nombreuses destructions à travers le Texas, l’Oklahoma et l’Arkansas après avoir détruit des maisons et un relais routier où des dizaines de personnes cherchaient refuge, lors des dernières intempéries meurtrières qui ont frappé le centre des États-Unis.