Tuerie d’Uvalde Des familles de victimes attaquent Meta et Activision en justice

(New York) Des familles de personnes tuées lors de la fusillade d’Uvalde et des victimes survivantes ont assigné en justice vendredi Meta, ainsi que l’éditeur de jeux vidéo Activision et le fabricant de l’arme du crime, accusés d’avoir contribué au passage à l’acte du tueur.