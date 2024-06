(Phénix) Une chaleur extrême s’est propagée à travers l’Arizona, le Nouveau-Mexique et certaines parties du Texas, du Colorado et du Kansas alors que des conditions météorologiques violentes ont balayé de nombreuses régions des États-Unis dimanche.

Il régnait en revanche un froid inhabituel pour la saison dans le nord-ouest du Pacifique, de la neige se dirigeait vers le nord des montagnes Rocheuses et de fortes pluies étaient prévues des plaines du nord jusqu’au Haut-Midwest.

Le National Weather Service a estimé que plus de 63 millions de personnes étaient soumises à des avis de chaleur dimanche, s’étendant du Sud-Ouest vers le Nord, en passant par Denver et Chicago.

Les températures à Phoenix, qui ont atteint les 44,4 degrés Celsius samedi, devraient s’en rapprocher dimanche. Les prévisionnistes des services météorologiques affirment que les deux premières semaines de juin à Phoenix ont été les plus chaudes jamais enregistrées pour un début de juin.

« Nous avons déjà constaté des températures assez élevées dans notre région », a déclaré Ted Whittock, météorologue au National Weather Service de Phoenix. « Nous recommandons à chacun de réduire son temps passé à l’extérieur entre 10 h et 18 h, de rester hydraté et de porter des vêtements légers et plus amples. »

M. Whittock a déclaré que la chaleur dans la région métropolitaine de Phoenix s’atténuerait un peu du lundi au mercredi, les températures maximales augmentant à mesure que la semaine avance, provoquant probablement un autre avertissement de chaleur excessive.

La chaleur a été particulièrement dangereuse ces dernières années dans la région métropolitaine de Phoenix, où 645 personnes sont mortes de causes liées à la chaleur en 2023 – un record.

La ville et le comté de Maricopa ont adopté des mesures supplémentaires cette année dans l’espoir d’assurer une meilleure sécurité des personnes, notamment deux nouveaux centres de refroidissement nocturne où les gens peuvent se reposer dans la climatisation après le coucher du soleil. Il existe plus de 100 autres centres de refroidissement ouverts depuis le 1er mai, où les gens peuvent obtenir de l’eau froide et s’asseoir dans un espace frais pendant la journée.

Au Nouveau-Mexique voisin, un avis de chaleur était en vigueur ce week-end pour les plaines du comté de Chavez, y compris Roswell, où le maximum devrait atteindre 41,6 degrés Celsius, lundi. Le maximum pour Albuquerque était prévu à 37,2 degrés dimanche, se refroidissant légèrement à 37,6 degrés lundi. Les températures maximales devraient approcher 40,6 degrés à El Paso, au Texas, qui a désormais ouvert cinq centres de refroidissement.

Des températures de près de 37,7 degrés étaient attendues dans la région métropolitaine de Denver et dans les régions du sud. Des orages étaient possibles dans les communautés au nord de Denver.

La vague de chaleur se déplaçait vers l’est dimanche dans la région des Plaines et des Grands Lacs et devrait arriver dans le nord-est d’ici mardi. La menace d’orages avec des vents violents potentiels et de fortes précipitations augmentait dans la région de Chicago, même si les indices de chaleur devaient atteindre près de 100 degrés F (37,7 C) au milieu de la semaine.

À mesure que la vague de chaleur se propage vers l’est, les températures à Washington et dans le reste du centre de l’Atlantique ainsi qu’en Nouvelle-Angleterre risquaient d’atteindre des sommets entre 35 et 37 degrés au fil de la semaine, avec une humidité excessive la rendant encore plus oppressante.

L’année dernière, les États-Unis ont connu le plus grand nombre de vagues de chaleur, consistant en un temps anormalement chaud durant plus de deux jours, depuis 1936.

Alors qu’une grande partie du pays est étouffante, de la neige de fin de saison était prévue pour le nord des Rocheuses lundi et mardi. Certaines parties du Montana et du centre-nord de l’Idaho étaient sous surveillance hivernale, avec jusqu’à 15 centimètres de neige abondante et humide attendue dans les montagnes autour de Missoula, dans le Montana. Jusqu’à 51 centimètres étaient prévus pour des altitudes plus élevées autour du parc national des Glaciers.

Pendant ce temps, une nouvelle vague d’humidité tropicale entraînera une menace croissante de fortes pluies et d’inondations soudaines sur la côte centrale du Golfe, de dimanche à lundi. De fortes pluies devraient commencer lundi matin, et l’humidité se déplacera vers la côte du Golfe d’ici mardi.

Les intenses inondations causées par les fortes pluies ont continué à se dissiper dans le sud de la Floride, où certaines zones de Miami et de Fort Lauderdale et ses environs ont été laissées sous l’eau ces derniers jours alors que les tempêtes déversaient jusqu’à 50 centimètres.

Ce système de tempêtes sans nom a coïncidé avec le début précoce de la saison des ouragans, qui devrait cette année être parmi les plus actives de mémoire récente.