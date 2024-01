Un adorable petit café aux airs de salon de thé vient d’ouvrir avenue Laurier, à l’angle de Papineau. Avis aux amateurs de banh mi : on sert ici une déclinaison pour déjeuner aussi inédite que décadente : carrément dans un croissant.

Également au menu, à commander directement au comptoir de cette nouvelle adresse toute décorée de rose, avec un mur de livres ici, une couronne de fleurs là, sans oublier ce piano invitant au fond : banh mi classiques (porc BBQ braisé, poulet grillé, tofu mariné, etc.), soupes et bols de vermicelles, bao burgers et même une poutine vietnamienne (aux patates douces et saucisses chinoises).

À boire : outre les cafés italiens classiques, il faut essayer les cafés viets (dits : caphé) et autres cappucino taro, sans oublier la jolie sélection de boba thé (thé aux perles) au matcha, au melon, ou encore à la mangue et coco.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE INSTAGRAM DU BÊDEN CAPHÉ Bao burger en entrée

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE INSTAGRAM DU BÊDEN CAPHÉ Poutine aux patates douces en accompagnement 1 /2



Si vous êtes un habitué du quartier, peut-être vous souvenez-vous du Mai Lan, à la même adresse dans une autre vie (de 1993 à 2011), qui a appartenu jadis à « madame Kim », une réfugiée vietnamienne, fraîchement débarquée ici. La dame est en fait la mère de Bê, la nouvelle et joyeuse propriétaire du lieu. D’où le nom et joli jeu de mots : Bêden, Den signifiant noir, et Bê appréciant son caphé noir, justement !

Il s’agit d’ailleurs toujours d’une affaire de famille : l’un des frères s’est lancé dans l’importation de café vietnamien (issu d’un grain différent, le Robusta, au goût plus prononcé), un cousin dans l’importation de thé, et toute la famille a donné un coup de pouce dans les rénos, dans la dernière année. Lors de notre passage un matin cette semaine, les parents (dont madame Kim !) rôdaient aussi gentiment dans le coin !

Ouvert tous les jours de 9 h à 19 h.

1708, avenue Laurier Est, Montréal