Situé à Saint-Eustache, le restaurant Le Géraldine est le nouveau vainqueur du Prix restaurateur Aliments du Québec au menu, qui souligne les efforts d’un établissement en approvisionnement local et pour faire rayonner notre terroir.

Le gagnant de cette 6e édition a été dévoilé lors du Gala des 85 ans de l’Association Restauration Québec, cette semaine. Établi depuis six ans, le restaurant « apportez votre vin » est mené par le chef propriétaire Olivier Robillard.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU GÉRALDINE Un exemple de l’utilisation de produits locaux de la région : un plat où se rencontrent gingembre sauvage, prunes lactofermentées et un kimchi de fenouil.

Ce dernier s’est démarqué parmi les 15 restaurants en nomination grâce à sa cuisine hyperlocale de saison, où brillent les produits des producteurs et artisans des Laurentides. Le chef a notamment son propre jardin, au Domaine Lafrance à Saint-Joseph-du-Lac, où il a mis sur pied un laboratoire culinaire afin de tester et développer des techniques et nouvelles façons de travailler les produits d’ici.

Le Géraldine faisait partie des trois restaurants finalistes, avec la Microbrasserie Le Presbytère, à Saint-Stanislas-de-Champlain, et Le Hatley du Manoir Hovey, à North Hatley. Tous les restaurants en nomination s’approvisionnaient en moyenne à 90 % en aliments locaux, ce qui a rendu la compétition particulièrement relevée cette année. Les restaurants ont été évalués notamment en tenant compte de la part de produits locaux sur leur carte, de la mise en valeur du terroir d’ici, de la méthode d’approvisionnement et de l’implication et créativité pour valoriser les produits québécois.