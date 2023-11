Il y avait la marque (Cocooning Love), les produits de beauté, voici maintenant le café. Bienvenue au Cocooning café, sis dans l’ancien Muscade, avenue du Mont-Royal.

Après avoir fermé en douce, le mois dernier, Muscade a en effet cédé sa place à ce mignon repaire végane ensoleillé, une chouette adresse dans ce coin est du Plateau, pile entre Croissant croissant et le Café boutique Les Malins. Disons qu’on ne manque plus de bons cafés dans le coin !

Mais attention, Cocooning café n’est pas qu’un café, même si son redoutable latté au lait d’avoine séduira plusieurs irréductibles du lait de vache (fait vécu !), si on trouve ici des croissants véganes (de la boulangerie Jarry) ou de gros biscuits (de la biscuiterie Cookieliciousss), en plus d’une courte carte de sandwichs (véganes toujours), parfaits pour un encas léger.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le Cocooning café, nouveau repaire végane ensoleillé

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La carte propose quelques sandwichs véganes, parfaits pour un léger encas.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Carole Dewerre, la propriétaire, et son frère François, le barista 1 /3





C’est qu’il y a plus. Cocooning café possède en outre un coin boutique à l’arrière, avec tous les produits de Cocooning Love, des baumes à lèvres aux masques capillaires en passant par l’eau de rose et les beurres fouettés. De belles idées cadeaux, si vous voulez notre avis, en prime « véganes, naturels, et le plus écoresponsables possible », nous résume la fière propriétaire, Carole Dewerre, à la tête de la marque depuis huit ans.

« C’est un univers où on peut aussi faire des évènements », ajoute-t-elle. Le soir de notre passage, la semaine dernière, se tenait d’ailleurs une soirée autour des jeux de cartes conversationnels Meyeur.

Un mot, enfin, sur la décoration au minimalisme apaisant, signée Allstudio. Le mobilier en bois clair, composé de quelques tables, d’une poignée de tabourets, et surtout d’une longue banquette, laisse ici toute la vedette aux grandes fenêtres qui font le coin. Si vous êtes en déficit de soleil, sachez que vous êtes à la bonne place.

Ouvert tous les jours de 8 h à 18 h. Jusqu’à 17 h les week-ends.

2250, avenue du Mont-Royal Est