La pizza peut avoir un petit côté religieux. Chacun prêche pour sa paroisse. Les uns ne jurent que par la napolitaine fraîchement sortie du four. Les autres prétendent que la romaine est supérieure grâce à sa pâte qui se tient mieux. De ce côté-ci de l’Atlantique, les New-Yorkais revendiquent également la pertinence de leur « création ».

Chez Welldun, nouvelle pizzéria sur la Well, à (Ver)dun (vous voyez la contraction ?), Danny Perez et Anaïs Braye ont décidé d’embrasser large avec non pas deux ni trois, mais bien quatre familles de pizza.

De New York il y a la ronde de 16 pouces et la « grand-mère » (Grandma), fine et rectangulaire. À la al taglio romaine, le couple a préféré la plus épaisse et moelleuse sicilienne. Et pour finir, Welldun a emprunté à Detroit sa pizza cuite dans une poêle rectangulaire à parois hautes qui permet de former une fine tuile de fromage sur le pourtour.

Afin que la gestion de la cuisine demeure humaine, les options de garnitures ont été limitées, avec un plus grand choix (neuf) pour la New-Yorkaise, trois pour Detroit, trois pour grand-maman et deux pour la Sicile !

Finalement, c’est possible de commander tout simplement une pointe/un morceau ou une version entière, à manger sur place ou à emporter.

4434, rue Wellington, Montréal