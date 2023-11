Saucette caviste & buvette de quartier Nouvelle destination pour l’apéro à Saint-Lambert

Les amoureux des apéros ont maintenant leur nouveau repaire sur la Rive-Sud. Chez Saucette, on s’attable pour un 5 à 7 et on déguste de petits plats de saison, verre à la main. On peut aussi acheter une bonne bouteille de vin et quelques grignotines pour un apéro maison.