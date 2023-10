Les amoureux des apéros ont maintenant leur nouveau repaire sur la Rive-Sud. Chez Saucette, on s’attable pour un 5 à 7 et on déguste de petits plats de saison, verre à la main. On peut aussi acheter une bonne bouteille de vin et quelques grignotines pour un apéro maison.

L’espace, joliment conçu par Séjour Studio, comprend un grand îlot central qui accueille les convives. Qu’on soit accompagné ou non, l’atmosphère conviviale de la buvette de quartier appelle aux échanges et aux discussions.

Les propriétaires Catherine Denault et Marie-Ève Collin voulaient justement créer un espace rassembleur et ludique. « Catherine et moi, nous serons toujours sur place. On veut recevoir les gens comme on les recevrait chez nous », s’exclame Marie-Ève Collin, qui pilote la cuisine après avoir accumulé plusieurs années d’expérience en restauration.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Un plat proposé sur le menu : légumes rôtis de la ferme Fleurs & fille, labneh, huile croquante épicée, menthe

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Beignets de kimchi de la ferme Le Rizen, patates douces, mayonnaise à l’oignon vert, coriandre

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Quelques grignotines pour un apéro maison sont proposées. 1 /3





C’est tout d’abord l’amour du vin – et du vin bien fait – qui a uni les propriétaires. C’était donc une évidence pour elles d’offrir une grande variété de bouteilles et de les faire découvrir aux gens. Vins nature, bios, sans intrants, conçus par de petits producteurs d’ici et d’ailleurs, leur vaste sélection de bouteilles recouvre un grand pan de mur de la buvette.

« On veut être la destination de gens de la Rive-Sud, et même de Montréal, pour chercher leurs bouteilles de vin et avoir des conseils et des recommandations », explique Catherine Denault, qui fait le plongeon comme caviste après une carrière dans le monde des communications.

Bien que l’apéro soit souvent synonyme de soirée, on nous invite à venir plus tôt si le cœur nous en dit, puisque l’endroit est en action de 11 h à 20 h, du mercredi au samedi. Des grignotines sont proposées dès l’ouverture et le menu se complexifie en après-midi. « On sert des plats super simples, explique Marie-Ève Collin. Je n’ai plus ce besoin-là de réinventer la roue en cuisine, je veux faire des petits trucs bons, frais et l’fun pour accompagner le vin. »

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE La vaste sélection de bouteilles – nature, bios, sans intrants – recouvre un grand pan de mur de la buvette.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Quelques bouteilles à emporter de chez Saucette

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le coin boutique, idéal pour faire les emplettes avant une soirée

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Saucette, nouveau repaire des amoureux d’apéros sur la Rive-Sud

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Les propriétaires, Catherine Denault (caviste) et Marie-Ève Collin (cheffe et caviste) 1 /5









Des légumes rôtis accompagnés de labneh et d’huile croquante épicée, des beignets de kimchi et de patates douces avec une mayonnaise à l’oignon vert et à la coriandre ou bien des arancini au cheddar vieilli sont quelques-uns des plats au menu. On peut aussi piger dans de traditionnelles planches de fromages ou de charcuteries ou bien dans les amuse-gueules, comme les olives tièdes citron et herbes.

La buvette compte un coin boutique idéal pour faire des emplettes avant une soirée. Vins, bières (La Ferme), boissons sans alcool (prêts à boire Fin soda, eaux pétillantes Bedford), charcuteries, fromages et pain (Pain dans les voiles) agrémentent les étagères. Des soirées vignerons et des ateliers seront aussi organisés une fois par mois, glisse-t-on. Saucette a donc tout pour devenir le nouveau chouchou des amateurs de vins, ou simplement de bonne bouffe.

38, rue Green, Saint-Lambert