Si le solstice ne se produit d’ordinaire que deux fois par année, les résidants des Laurentides et les touristes de passage n’ont pas à attendre si longtemps pour s’offrir une pause « smash burger » et vin nature, un mariage peu courant dans la région.

Ouvert depuis septembre, Le Solstice prévoit accueillir les gourmands à longueur d’année dans son charmant petit local jouxtant la station-service aux abords de la route 364, et tout près du Corridor aérobique. Derrière la plaque de cuisson ou la caisse, c’est selon, on retrouve Missy Tremblay, la propriétaire, et ses sœurs qui l’ont suivie dans ce projet de restaurant, un premier pour elle. Après avoir fait ses classes dans divers établissements, notamment au resto Au Pied de Cochon à Montréal, et travaillé en France comme sommelière dans un restaurant étoilé Michelin, elle a choisi les Laurentides comme port d’attache. Avec Le Solstice, Missy propose une cuisine de casse-croûte gourmande, mais simple et décontractée.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE La carte comprend aussi un sandwich déjeuner sur pain brioché avec pomme de terre croustillante.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le Solstice offre une grande sélection de vins d’importation privée.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE « On est des filles en salopette, on fait des burgers et on vend des vins nature ! », lance Missy Tremblay, propriétaire du Solstice.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Au menu du Solstice : smash burger, smash taco, sandwich déjeuner, frites, hot dogs, poutines et quelques options végétariennes 1 /4







La spécialité de l’endroit est le « Smash signature » doubles boulettes écrasées à la plaque, servies sur trois pains briochés. Le menu comprend aussi un smash taco, un sandwich déjeuner, des frites, hot dogs et poutines ainsi que quelques options végétariennes. Côté boisson, la propriétaire tenait à offrir une sélection de vins d’importation privée à emporter. L’établissement détenant un permis d’alcool, il est aussi possible d’accompagner son repas d’une margarita, d’une canette de vin orange ou d’une bière de la brasserie artisanale Herman. Le local ne compte que deux grandes tables, mais par beau temps, on peut s’asseoir à l’extérieur, ou prendre sa commande à emporter.

Ouvert du jeudi au dimanche, de 11 h à 19 h, et les lundis de 11 h à 15 h

719, chemin du Village, Morin-Heights