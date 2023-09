On se demande encore comment elle a pu passer sous notre radar, dans ce quartier où se multiplient par ailleurs les bonnes adresses gourmandes. Ouverte l’an dernier, la microbrasserie La Chope Angus, une coopérative de solidarité au cœur des Shops Angus, conjugue fièrement brasserie artisanale, bar et restaurant. Et elle attire les foules, autant les familles du coin que les travailleurs, comme en fait foi sa vaste terrasse, aussi ensoleillée que bondée ces jours-ci. Avis aux intéressés… ça sent le 5 à 7 entre amis à plein nez !

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Une douzaine de bières sont brassées sur place.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE L’intrigant club concombres

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE C’est la cheffe Marie-Ève Desjardins (Rose Ross) qui signe le menu d’inspiration anglaise. 1 /3





Au menu liquide de ce pub de quartier aux inspirations anglaises : Golden Ale, Dark Mild et autres IPA anglaises (une douzaine de bières classiques et complexes, aux bulles fines, brassées sur place) ; la carte compte aussi une petite sélection de vins, plusieurs cocktails et cocktails sans alcool, même des bières avec ou sans alcool d’autres coopératives amies et invitées (À la Fût, La Barberie, etc.). Plus tard cet automne, David Dorez, membre fondateur et brasseur, nous promet en outre une bière rousse plus sucrée, en plus de plusieurs élixirs chaleureux.

À se mettre sous la dent : des plats réconfortants signés Marie-Ève Desjardins (anciennement aux cuisines du Rose Ross, rue Masson), d’inspiration anglaise toujours. On a craqué pour les entrées à partager (dont plusieurs végés, véganes ou sans gluten), notamment les choux de Bruxelles frits au sirop d’érable, la généreuse terrine aux marrons, et, en plat principal, les champignons tikka masala sur une galette de riz bien croustillante.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Il est encore temps de profiter de la vaste terrasse ensoleillée !

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE David Dorez, membre fondateur et brasseur 1 /2



On se promet d’essayer le fish and chips (et sa panure à la bière), l’intrigant club concombres, et surtout le welsh rarebit, sorte de croque gallois aux ingrédients impossibles (smoked meat, œuf poché et kimchi, sauce à la bière en prime). On salue au passage le menu pour enfants, sommaire mais concluant. Sans oublier le Boozybrunch, menu du brunch du samedi avec plusieurs variations sur le même thème (tartine aux champignons, welsh déjeuner).

Ouvert tous les jours, sauf les lundis. Canettes à emporter vendues sur place, ainsi que dans différents points de vente.

2601, rue William-Tremblay, local 140, Montréal