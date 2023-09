En ces temps inflationnistes, aller au restaurant est un luxe, si bien qu’on cherche à s’offrir des plats savoureux et soignés qui nous amènent ailleurs.

C’est en plein ce que propose le menu chez Oorja, restaurant indo-chinois qui a ouvert récemment rue Notre-Dame Ouest, dans Saint-Henri.

Charan Vaddadi voulait faire découvrir la cuisine hakka aux Montréalais, mais à un niveau plus raffiné. « La cuisine hakka est vaste et très savoureuse. En Inde, c’est considéré comme du street food, mais j’ai toujours vu le potentiel d’en faire une cuisine mainstream », explique-t-il.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Si joliment présentés, les rouleaux de printemps sont à l’agneau.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Savoureuse, cette salade mise sur le mélange des textures.

PHOTO FOURNIE PAR OORJA Les moules cuites dans le lait de coco sont servies avec des feuilles de cari frites et du gingembre.





Charan Vaddadi s’est établi à Montréal pour étudier. Après avoir obtenu sa maîtrise à l’Université Concordia en génie du bâtiment, il a voulu assouvir sa passion pour la nourriture. En faisant ses classes chez Wienstein & Gavino’s, il s’est mis à rêver d’avoir son propre restaurant, mais il a finalement accepté un emploi dans son champ d’études à Ottawa.

La pandémie l’a forcé à prolonger sa visite en Inde chez ses parents, à Hyderabad. « Je pensais être là 15 jours, mais j’y suis resté un an », raconte-t-il.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Un cocktail chez Oorja

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE D’esprit tiki, ce cocktail, préparé avec du rhum (de 69 % d’alcool), réinvente avec brio et fraîcheur le Zombie.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Cory Quinn prépare le cocktail « 40 Birds » avec du gin parfumé de lavande et de yuzu, et préparé avec de l'aquafaba, qui remplace les blancs d'œufs.





Charan Vaddadi a eu du temps pour cuisiner. Puis quand sa mère s’est retrouvée à l’hôpital avec la COVID, ce fut une révélation : pourquoi reporter son rêve à plus tard ?

À son retour au Canada, Charan Vaddadi a quitté Ottawa pour travailler chez Otto Yakitori. Ensuite, il lui a fallu visiter 22 locaux avant de trouver celui du 4293, rue Notre-Dame Ouest en décembre dernier.

En cuisine, il a engagé la cheffe Camara Boodram, née à Trinité-et-Tobago et formée en cuisine à Vancouver. Nous n’avons pu goûter à son plat de flanc de porc braisé au cinq-épices dont la recette vient de sa grand-mère, mais nous avons savouré chaque bouchée de son chili de fromage paneer parsemé de grains de grenade.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE La salle à manger d’Oorja baigne dans la lumière.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Charan Vaddadi se targue d’avoir ouvert le premier restaurant officiellement hakka à Montréal. Avec son atmosphère de bar à cocktails, la formule d’Oorja est certainement unique.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Oorja : un ajout bien appétissant dans Saint-Henri





Au bar – la figure centrale d’Oorja –, on retrouve Cory Quinn et Jess Long, qui passent des heures à expérimenter différents cocktails avec du sirop de tamarin ou encore de thé chaï (et qui ont aidé leur ami Charan à créer l’invitant décor d’Oorja). Ceux qui préfèrent boire du vin ne manquent pas de choix avec une sélection de bouteilles des agences Rézin et Balthazard.

« On va ajouter des fruits de mer au menu d’automne », annonce Charan Vaddadi.

Voilà une excellente raison de retourner chez Oorja, ouvert du mardi au dimanche et aussi le midi en semaine.

4293, rue Notre-Dame Ouest, Montréal