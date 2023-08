L’équipe derrière le Coldroom et El Pequeño nous transporte sous la chaleur de la Méditerranée avec son nouveau bar à cocktails de type apéritifs où les vins fortifiés sont à l’honneur.

Petite adresse cachée dans le Vieux-Montréal, le bar Bisou Bisou se veut « un complément » au quartier, explique le copropriétaire Kevin Demers. C’est un lieu tout indiqué pour l’apéro avec ses cocktails faibles en alcool – et même sans alcool – et on peut aussi y étirer sa soirée ou la terminer en beauté.

Pourquoi choisir de servir des cocktails à faible teneur en alcool et sans alcool ? « Il y a eu un changement dans les dernières années et maintenant, les gens ont diminué leur consommation d’alcool et sont plus conscients de ce qu’ils boivent », répond Kevin Demers. On privilégie la qualité à la quantité ici au bar Bisou Bisou. Et pas question d’exclure ceux qui ne consomment pas. La carte de cocktails sans alcool a été élaborée avec autant de soin et on y retrouve autant de complexité et de saveurs.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le cocktail Mon Sherry

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le Doorstep view, un cocktail digestif à base de VS cognac, de dry sack sherry, de Dubonnet rouge, de café et d’Aperol

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le rafraîchissant cocktail Pear tree (vin blanc, poire, sauge, amaro, vinaigre de champagne, tonic)

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le cocktail sans alcool Little pea allie le thé à la menthe, la grenade, la lime et le soda à l’hibiscus. 1 /4







Sherry (xérès), vermouth, cognac, porto, le menu du bar regorge de vins fortifiés d’importation privée, et ceux-ci sont sublimés dans la carte des cocktails, élaborée par les copropriétaires Gregory Buda, Robert Weeks et la gérante Grace Honsberger-Grant. L’équipe espère faire découvrir ces produits qu’on associe souvent à une génération plus vieille.

« Nos cocktails sont l’fun, accessibles et agréables », explique Gregory Buda, derrière le Dead Rabbit et le Beagle à New York. « On essaie de faire une introduction au low abv [cocktails à faible teneur en alcool] et aux vins fortifiés », renchérit Kevin Demers.

Par exemple, le Mon Sherry, un cocktail à base de fino sherry, de fruit de la passion, de framboise, de rhum agricole et de lime, est un parfait préambule au vin fortifié « On donne quelque chose qui est familier aux gens, comme la framboise, et on les surprend avec le sherry », détaille Gregory Buda.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le bar offre une belle sélection de conserves, dont ces moules à la sauce galicienne.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Les copropriétaires, Kevin Demers (à gauche), Robert Weeks (au centre) et Gregory Buda (à droite) 1 /2



Montréal se prête bien à ce nouveau concept, selon les copropriétaires « Il y a encore de la place pour développer de nouveaux bars et il y a une clientèle et de nombreux professionnels de bars affamés de nouvelles expériences », ajoute ce dernier.

Montréal a une scène gastronomique incroyable, donc c’est normal qu’une scène de bars à cocktails suive. Gregory Buda, copropriétaire

Le bar offre aussi quelques digestifs et une carte de vins d’inspiration méditerranéenne. On peut également se délecter de conserves d’importation privée, de quelques bouchées et de planches de fromages et de charcuteries.

« On veut célébrer la culture de l’apéritif propre aux pays méditerranéens », indique Gregory Buda. Avec un espace joliment décoré de tons de vert et d’orange brûlé, des tuiles d’inspiration azulejo et une ambiance lumineuse, le bar Bisou Bisou affirme son identité intime et chaleureuse où les cocktails sont à l’honneur. Quoi de mieux que de siroter un bon cocktail en bonne compagnie, et se sentir ailleurs ?

416, rue Saint-Vincent, Montréal