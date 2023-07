Quelques plats sur le menu du Ăn Chơi Plaza : le Cơm cua (riz frit au crabe à carapace molle et œuf salé), le Bò tái chanh (salade de bœuf style carpaccio à la lime et aux herbes) et le Bún riêu (bouillon clair au crabe et poulet, boulette de chair de crabe, porc et herbes)

La buvette vietnamienne Ăn Chơi Plaza, qui a ouvert depuis peu dans un petit local de la Plaza Saint-Hubert, s’est donné comme mission d’offrir un endroit festif où déguster des plats vietnamiens moins connus accompagnés d’un bon verre de vin.

La copropriétaire Michelle Vo caressait l’idée d’ouvrir un restaurant depuis longtemps. Connue pour son compte Instagram Pasthyme, où elle fait découvrir la gastronomie vietnamienne depuis quelques années, elle s’est associée à Vien Man Cao-Tran et à Douglas Tan pour créer ce nouvel établissement.

« Je voulais juste un endroit pour bien manger et boire avec des amis. Un endroit où on peut s’amuser », explique Michelle Vo. Servir de la nourriture vietnamienne venait naturellement avec le concept, dit celle qui a grandi avec ces saveurs.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Le Bò tái chanh, salade de bœuf style carpaccio à la lime et aux herbes

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Le restaurant offre une jolie sélection de vins nature.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Les copropriétaires Vien Man Cao-Tran et Michelle Vo

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Le chef Galaxy Duong







Pour Vien Man Cao-Tran, « c’est un projet coup de cœur ». Déjà bien établi dans le milieu pour avoir travaillé au Bar Otto et à Otto Ramen, il attendait le bon moment pour se lancer dans un projet de restaurant vietnamien. « C’est comme mon petit bébé », dit-il en riant.

Le menu, qui a été créé en collaboration avec toute l’équipe d’Ăn Chơi Plaza, notamment avec le chef Galaxy Duong, met en vedette des plats qui sortent des mets vietnamiens habituellement offerts. « On fait des recettes inspirées de nos familles et de la bouffe traditionnelle, détaille Vien Man Cao-Tran, mais on l’amène avec une twist intéressante, plus bar à vin et street food. »

On vient donc à cette nouvelle adresse pour partager quelques plats, que ce soit l’os à moelle et bourgots, le Cơm cua (riz frit au crabe à carapace molle et œuf salé) ou bien le Bò tái chanh (salade de bœuf style carpaccio à la lime et aux herbes), tous déjà très appréciés par la clientèle, dit le copropriétaire Vien Man Cao-Tran.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Le restaurant Ăn Chơi Plaza se situe sur la Plaza Saint-Hubert.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Le restaurant Ăn Chơi Plaza

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Le bar constitue l'élément central du nouvel établissement.





La nourriture ne se veut pas « fancy », précise-t-il. « Tu peux venir ici sans faire exploser ton portefeuille et bien manger et bien boire. »

Plusieurs se sont questionnés sur le concept de buvette vietnamienne, peu vu à Montréal, mais pour les associés, l’idée tient la route. « On a des vins nature, funky, qui fittent vraiment bien avec ce qu’on sert », affirme Vien Man Cao-Tran. C’est la sommelière Daphné Blondin qui a préparé la carte des vins – principalement nature et d’importation privée – et, sur le plancher, Marilou Ayotte s’occupe de bien conseiller les clients.

L’établissement offre une sélection de cocktails classiques avec une touche asiatique. Le mixologue Thomas Gauthier les a créés en y ajoutant quelques ingrédients prisés en Asie du Sud-Est comme la citronnelle, le pandan ou le fruit de la passion.

Le terme « Ăn Chơi » se traduit en français par « avoir du plaisir en mangeant », et toute l’équipe de l’Ăn Chơi Plaza promet d’honorer cet engagement. Déjà au passage de La Presse, familles, amis et couples étaient joyeusement attablés pour profiter du petit nouveau de la rue Saint-Hubert.

6553, rue Saint-Hubert, Montréal