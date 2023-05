Le Main Déli a annoncé lundi qu’il fermait ses portes après près de cinquante ans à servir des repas. Le Main Déli était situé juste en face du plus célèbre et plus populaire Schwartz’s, mais servait le sandwich au smoked meat favori de nombreux Montréalais.

La fermeture du Main Déli, une institution du smoked meat sur le boulevard Saint-Laurent, est triste, mais pas nécessairement inquiétante, a dit Valérie Plante mercredi.

La mairesse a indiqué « qu’on ne peut pas se baser sur ce cas-là pour dire — par exemple — que la restauration ne va pas bien ou que la rue ne va pas bien », a fait valoir la mairesse dans le cadre d’un point de presse.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE « On aurait aimé que cette institution demeure, mais je suis convaincue qu’il y aura d’autres restaurants, d’autre chose qui va venir le remplacer ou du moins contribuer à la rue », a assuré la mairesse Valérie Plante.

« C’est triste », a-t-elle témoigné. « Moi j’y allais avec mon père, quand on partait de l’Abitibi pour venir à Montréal. Ça et le DaGiovanni qui était en face de la place Émilie-Gamelin. On aimait ces deux restaurants-là. J’y suis très attachée. »

Elle a aussi souligné l’impact majeur du commerce électronique sur les artères montréalaises, ainsi que les résultats positifs de certaines opérations municipales d’investissement dans les rues commerciales.