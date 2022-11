Les Delay-Major aiment la pizza ! Ici, Cybèle Major et Waldo Delay sont entourés de leurs quatre enfants, William, Cobie, Wendy et Heidi.

Si on vous disait qu’une des meilleures pizzas que nous avons goûtées récemment se trouve à Rawdon ! Laissez-nous vous raconter l’histoire hors du commun d’une famille qui mitonne des pizzas dans son domicile et que les clients viennent chercher en service à l’auto.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Waldo Delay, pilote pour une grande compagnie aérienne, est aussi passionné de bonne bouffe. Avant la pandémie, il faisait régulièrement la liaison entre Montréal et Rome. Avec des collègues, il aime découvrir des adresses hors des sentiers battus. « Lorsque ça parle la langue locale, c’est bon signe ! », remarque-t-il.

PHOTO FOURNIE PAR WALDO PEPPERS Waldo Delay et Cybèle Major avec une partie de l’équipe de l’O’pazzariello, à Rome, dont Carlos Losardo, propriétaire, et Rosario Sigillo, chef pizzaiolo

C’est ainsi qu’un jour, il a mis les pieds chez O’pazzariello, un petit restaurant près du Vatican. Puis, il y est retourné encore, et encore. « Un jour, je leur ai apporté du sirop d’érable et après, ils m’ont adopté ! », raconte le pilote. Celui-ci s’est lié d’amitié avec le propriétaire et le chef cuisinier, deux pizzaioli qui ont accepté de lui enseigner les secrets de leur pizza napolitaine. Cybèle Major, sa conjointe, l’a par la suite accompagné et a aussi appris les rudiments de cet art.

À Rawdon, où le couple habite avec ses quatre enfants, il aimait recevoir des amis pour des soirées pizzas qui leur permettait de peaufiner les techniques et recettes apprises en Italie. « Notre famille adore manger de la pizza, mais on voulait faire tester d’autres saveurs que la pepperoni-fromage. On a lancé une page Facebook et quand j’indiquais que le four était ouvert, nos amis débarquaient ! », raconte Waldo Delay.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE La maison où opère la magie de Waldo Peppers

Puis est arrivée la pandémie.

Cloué au sol, le pilote s’est dit que c’était le moment ou jamais de réaliser son rêve : ouvrir une pizzeria. Cybèle Major, qui possède une entreprise évènementielle en organisation de mariages, avait aussi soudainement beaucoup de temps libre. Et il fallait bien trouver une façon de générer de nouveaux revenus. C’est ainsi que, à l’automne 2020, Waldo Peppers est né !

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Chez Waldo Peppers, on récupère sa pizza à l’auto !

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE L’ancienne salle à manger a été transformée en cuisine, avec un four à pizza importé d’Italie. Amis et gens de la communauté ont contribué en aidant la famille de multiples façons.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Cybèle Major prend les commandes au téléphone, puis donne une heure de cueillette aux clients. 1 /3





Une maison transformée

Très vite, les amis et les gens du coin ont adopté Waldo Peppers — dont le nom est un clin d’œil à l’inspiration derrière le prénom du pilote, le film The Great Waldo Pepper. Puis le bouche-à-oreille a fait son œuvre.

Au début, je me réveillais le matin et je n’en revenais pas moi-même que des gens viennent ici chercher de la pizza ! Cybèle Major

D’abord installée dans sa cuisine, en faisant fonctionner son four à plein régime, la famille a dû se rendre à l’évidence : il fallait transformer une partie de la maison en cuisine opérationnelle, à la fois pour répondre à la demande et aux exigences du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) pour le permis de traiteur.

Car Waldo Peppers n’est pas un restaurant, mais bel et bien un traiteur. Toutes les pizzas sont donc récupérées en mode « cueillette à l’auto » par les clients qui attendent leurs commandes à l’extérieur du domicile.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Toute la famille participe ! William assiste son père pour la confection et la cuisson des pizzas. Ses préférées : la Waldo Peppers et la saumon fumé.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Heidi, 13 ans, s’occupe de garnir la pizza S’mores.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Wendy et Cobie sont des pros en montage de boîtes à pizza ! 1 /3





La salle à manger a été sacrifiée pour accueillir une cuisine, où trône un four à pizza importé d’Italie et tout le nécessaire pour que Waldo Delay puisse confectionner ses délicieuses pizzas. L’aîné de 17 ans, William, l’assiste. Heidi et Wendy, respectivement 13 ans et 12 ans, aident leur mère à prendre les commandes au téléphone, vont porter les pizzas aux clients et montent les boîtes en compagnie de leur petite sœur, Cobie, 9 ans. Heidi est aussi responsable de garnir la décadente pizza S’mores de Nutella, biscuits Graham et guimauves…

Parti d’un petit menu très restreint et assez traditionnel de six saveurs, la carte s’est élargie, avec des créations d’influences plus nord-américaines, et compte aujourd’hui une quarantaine de choix de pizzas, ainsi que des pâtes fraîches, des salades et des desserts.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Au menu, il y a évidemment la classique Margherita…

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE … la Waldo Peppers, composée de saucisses italiennes et de pancetta surmontées d’une montagne de champignons…

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE … l’Al Salmone, garnie de saumon fumé, de câpres, de mozzarella et de roquette.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE La touche finale pour la pizza S’mores

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Les recettes de pâtes et de sauce tomate sont celles de l’O’pazzariello. 1 /5









« Notre but, c’est de reproduire au meilleur de nos capacités la pizza de l’O’pazzariello, comme si vous étiez à Rome », affirme Waldo Delay. La pâte, la sauce tomate, les ingrédients de qualité, rien n’est laissé au hasard. Les pizzas de Waldo Peppers ne sont pas seulement bonnes, elles sont excellentes.

Sur une lancée

Un coup d’œil sur les avis vus sur Google le confirme, avec une cote presque parfaite de 4,9 étoiles sur 5.

On a été vraiment surpris de la demande. On a des clients qui viennent de partout au Québec. On a même eu des gens de la Petite Italie, l’autre fois, qui avaient entendu parler de nos pizzas. Cybèle Major

Elle précise qu’ils offrent l’option de la pizza cuite à « 70 % » pour ceux qui ne peuvent pas la déguster rapidement. Une fois arrivé à la maison, il suffit de la cuire quelques minutes dans un four à puissance maximale.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE L’heure du lunch chez Waldo Peppers !

Devant le succès remporté, la famille a décidé de poursuivre l’aventure, même si Waldo Delay a repris son travail. En dépit de la forte demande en organisation de mariages, Cybèle Major se consacre entièrement à Waldo Peppers et un chef à temps plein a été engagé.

C’est comment, avoir une pizzeria dans sa maison ? « C’est un peu spécial, mais c’est le fun ! », remarque Heidi. « C’est sûr que ce n’est pas toujours facile, même en tant qu’adultes. Mais Waldo Peppers, c’est la business de toute la famille, ça appartient aussi aux enfants », ajoute Cybèle Major.

La suite ? L’ouverture d’un restaurant, un vrai cette fois-ci, est dans les cartons. Un projet que la famille compte réaliser en temps et lieu, une étape à la fois. Comme une bonne pizza !

Waldo Peppers est ouvert le jeudi, de 16 h à 20 h, puis du vendredi au dimanche, de 11 h à 20 h. Commandes à l’avance par téléphone, Messenger ou Instagram, et cueillette à l’auto sur place.

3153, 7e Avenue, Rawdon