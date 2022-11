Il y a un petit nouveau très savoureux au centre-ville, et c’est dans l’enceinte de la Maison Alcan que vous le trouverez.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Installé depuis peu dans un espace complètement rénové, adjacent à l’atrium de l’établissement historique situé sur Sherbrooke Ouest, Améa est un café d’inspiration méditerranéenne des propriétaires du Ristorante Beatrice, Pino Forgione et Max Caprio. Son délicieux menu est conçu par le chef Michael Coppa, qui était chef pâtissier au Ristorante Beatrice depuis une décennie.

Dans l’espace chaleureux de 4624 pi⁠2 offrant une centaine de places, égayé par des plantes suspendues, on s’arrête pour siroter un café accompagné d’une douceur ou prendre le lunch, entre amis ou devant son ordinateur pour télétravailler un brin.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Aubergine grillée à la flamme avec feta fouetté

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Appétissantes viennoiseries maison

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Crostini de gravlax de saumon avec purée d’avocat, sur une belle tranche de pain de la boulangerie Miette

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le comptoir des pâtisseries vaut le détour pour le plaisir des yeux… et des papilles !

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE La pizza in teglia est en vedette chez Améa.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Bagels de Jérusalem 1 /6











Alors que les cuisiniers s’affairent dans la cuisine ouverte, on mange des yeux tout ce qui se trouve dans le présentoir : pizza in teglia cuite dans le four italien Moretti Forni, croissants et autres alléchantes viennoiseries (essayez le croissant signature pistache, fraises et rhubarbe) et les fines pâtisseries comme des éclairs, des cannolis — absolument tout est fait maison, dans les règles de l’art.

On propose aussi une variété de crostinis et de sandwichs (avec le pain de la boulangerie Miette), salades et autres plats gourmets, qui nous ont tous épatés par leur finesse, leurs saveurs et leurs textures, comme l’aubergine grillée à la flamme avec feta fouettée et salsa de grenade ou encore le crostini au gravlax de saumon sur purée d’avocat.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Situé dans la Maison Alcan, Améa est un café gourmand chaleureux.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le chef Michael Coppa signe la carte d’Améa.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE La cuisine d’Améa est ouverte. 1 /3





Et ce n’est que la phase 1 d’un projet plus ambitieux, nous explique M. Forgione, qui a ouvert le Beatrice il y a déjà 25 ans. À l’arrière, un restaurant devrait prendre forme l’année prochaine. Prochainement, Améa, qui commencera à offrir des déjeuners comme des shakshouka ou des œufs miroir servis avec les bagels de Jérusalem faits sur place (qui ne sont pas bouillis, contrairement aux bagels montréalais), ajoutera une offre de boissons et de cocktails à son menu ainsi que des brunchs le week-end.

Ouvert du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h.

1188, rue Sherbrooke Ouest, Montréal