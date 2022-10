Le nouveau projet de Cœur de pirate et de son conjoint Marc Flynn allie leurs passions respectives, soit musique et restauration.

Sophie Ouimet La Presse

L’étiquette de disques Bravo — anciennement Dare to Care, rachetée et renommée par Béatrice Martin — s’est dotée d’un café éponyme dans le Mile End.

Alors que les bureaux sont en haut, on trouve un studio d’enregistrement au sous-sol ainsi qu’un café en devanture sur rue, boulevard Saint-Laurent.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le design du local aéré et ensoleillé a été pensé par Marilou Langlois.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE On y sert des boissons chaudes et froides, ainsi que des viennoiseries. Les employés de l’étiquette de disques, ainsi que les passants, peuvent également y casser la croûte avec un sandwich déjeuner, un grilled cheese ou un BLT, par exemple.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La signature visuelle du café, qui reprend celle du label, a été pensée par Guillaume Lavallée.





« On s’est dit que café et bureaux, ça va ensemble, affirme Marc Flynn, copropriétaire des lieux avec les mêmes complices que le café-buvette Entre-deux de NDG, Félix Poirier et Alex Quinton Brunet. Tant qu’à l’offrir juste aux gens qui travaillent, les gens qui passent dans la rue peuvent aussi venir, et magasiner la marchandise des artistes qui sont sur le label. »

On y sert café, viennoiseries et aussi quelques sandwichs pour un lunch sur le pouce. En attendant notre commande, on peut regarder les vinyles des artistes représentés par Bravo, tout en écoutant leur musique, qui joue dans le café. Un alliage parfait de deux passions complémentaires !

4577, boul. Saint-Laurent, Montréal