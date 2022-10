Istanbul compte désormais cinq restaurants étoilés et 53 adresses recommandées, « illustrant la richesse de sa scène culinaire ouverte sur le monde », a pointé Gwendal Poullennec, directeur international des Guides Michelin.

PHOTO EMRAH GUREL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Le Michelin arrive à Istanbul et distribue sept étoiles

(Istanbul) Sept étoiles pour son arrivée sur la scène turque, dont deux attribuées à un même établissement, le Michelin a distribué mardi soir ses premières distinctions en célébrant à Istanbul esprit d’innovation et tradition revisitée.

Agence France-Presse

La mégapole sur le Bosphore, héritière d’une longue tradition gastronomique entre les mers, Égée et Méditerranée, et les plateaux anatoliens, compte désormais cinq restaurants étoilés et 53 adresses recommandées, « illustrant la richesse de sa scène culinaire ouverte sur le monde », a pointé Gwendal Poullennec, directeur international des Guides Michelin.

Favori du célèbre guide, « Türk », du chef Fatih Tutak, remporte deux étoiles, distinction rare pour un premier guide, grâce à sa réinterprétation de la cuisine turque traditionnelle à base de produits exclusivement locaux.

Après seize ans auprès de grands chefs d’Asie, passés notamment par Paul Pairet à Singapour et René Redzepi à Copenhague, Fatih Tutak, 37 ans, est rentré à Istanbul, sa ville, en 2019 pour ouvrir son propre établissement.

Le Michelin célèbre « l’attachement d’un homme à son terroir et ses racines » et met en avant « ses préparations souvent rehaussées de délicates notes acides et fumées-la signature du chef ».

« On fait l’histoire », s’est réjoui l’heureux élu assurant qu’une telle distinction, « tout chef peut en rêver ».

Parmi les quatre restaurants à accrocher une étoile, « Araka », de la jeune cheffe Zeynep Pinar Tasdemir, est récompensé pour « une carte audacieuse qui fait la part belle aux légumes de saison et herbes fraîches ».

« Nicole » joue sur les recettes traditionnelles et les épices du Moyen-Orient, tandis que « Mikla » et « Neolokal » – installé dans le siège de l’ancienne banque ottomane, à Galata – jouent tous deux sur le répertoire anatolien, « entre tradition et modernité », insiste le guide.

Neolokal est par ailleurs salué d’une « Étoile verte », distinction qui souligne « ses efforts et ses initiatives écoresponsables et vertueuses ».

« Le chef Maksut Aşkar et sa jeune équipe sont particulièrement investis dans la sauvegarde et la promotion du patrimoine culinaire et des terroirs turcs – pour certain menacés de disparaître », insiste le Michelin.

Enfin, dix restaurants sont distingués d’un « Bib Gourmand », qui met en lumière les adresses proposant une cuisine de très bonne qualité à prix maîtrisé : ces adresses sont donc citées « pour leur excellent rapport qualité-prix ». Un détail qui compte dans un pays confronté à une violente crise économique, et à une inflation de plus de 83 %.