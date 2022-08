Il ne vous reste que deux fins de semaine — les deux dernières d’août — pour mordre dans un des focaccias ou « cookie » du Caresse, au Grand Marché de Québec.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Ce nouveau projet éphémère, qui revivra peut-être au Grand Marché ou ailleurs dans le futur, vaut le détour : c’est le talentueux duo de cuisiniers composé de Pierre Olivier Pelletier et Cassandre Osterroth, derrière l’excellente table Kébec Club Privé, à Québec, qui le porte.

L’idée est simple, mais appétissante, et tout en rondeurs : un kiosque proposant deux éléments — un salé, et un sucré — à dévorer sur le pouce, soit des focaccias et des « cookies », aux garnitures diverses, variant selon les produits de saison et l’inspiration.

D’un côté, les focaccias se parent ici d’un tartare de bœuf gravlaxé, de jaune d’œuf confit au paprika et de cornichon maison ou encore de saumon fumé maison, d’une sauce béarnaise et d’oignons marinés ; de l’autre, de moelleux biscuits, par exemple celui aux pépites de chocolat farci d’une crème brûlée au pop corn, puis surmonté de caramel et grains de pop corn au beurre, ou celui mariant fraises fraîches et crème brûlée au foin d’odeur. Décadent, original et hautement satisfaisant.

250 section M, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec