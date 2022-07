Gravlax de flétan avec œufs de saumon, crème sure à l’aneth servi sur patate « hasselback »

Un granité fraises et sumac et un pavlova figurent sur la carte des desserts au restaurant du Forëna.

Au spa pour la détente… et la gourmandise !

Il y a quelques étés, nous avions dégusté un repas mémorable sur la belle terrasse du Strøm spa nordique, à Saint-Hilaire. Depuis ce temps, le chef exécutif des restaurants Nord dans les quatre emplacements du Strøm, Raphaël Podlasiewicz, a continué de pousser sa créativité plus loin, proposant une cuisine d’inspiration boréale vraiment bien tournée.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Notre récente visite à l’établissement de L’Île-des-Sœurs nous a permis de découvrir le nouveau menu estival : salade de courges rôties avec mozzarella di buffala, copa des Viandes de Charlevoix et granola salé, gravlax de truite avec salade de betteraves et camerises…

Un passage à la nouvelle cité thermale Forëna, à Saint-Bruno-de-Montarville, nous a également ravie. La jeune chef Karina Morel-Maltauro (Strøm, Balnéa, Lov) propose sa propre vision de la cuisine nordique – concoctée avec des produits du terroir. Extrait du menu estival du restaurant de l’endroit : bouquet d’oseilles et asperges ; mozzarella et jambon blanc maison nappé de vinaigrette à la sève de bouleau, parsemé de mûres marinées ; gourmande patate « hasselback » avec gravlax de flétan et œufs de saumon.

Bref, voilà tout autant de raisons de planifier un arrêt au restaurant au moment de votre prochaine expérience thermale.