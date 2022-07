Quelques accompagnements : taboulé, salade fenouil, orge et citron et des patates à l’ail.

Le man’ouché moitié moité, za’atar et fromage, un classique !

Les sandwichs batta et shawarma au bœuf.

Possédant l’agence de marketing Eat, Soufian Mamlouk a mis un premier pied dans le monde de la restauration en ouvrant en 2017 Barley, un bar à céréales, dans Petite-Bourgogne. L’endroit fonctionne fort bien, et un projet d’en ouvrir un deuxième était même sur les rails avant la pandémie. Mais entre temps, un désir est né chez le restaurateur et Mayim Z Salomé, alors chef au Barley, de renouer avec leurs racines libanaises.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

C’est ainsi que l’idée du Lulu, un comptoir-épicerie qui fait briller les saveurs du Liban, a pris forme.

Le menu s’inspire de la cuisine de rue libanaise : délicieux man’ouchés cuits au four en pierre traditionnel libanais, savoureux sandwichs servis dans de fins pains plats appelés marqouq, faits sur place (shawarma, shish-taouk ou même batata, garni de frites !) et des grillades cuites sur charbon de bois.

Pour Soufian, le Lulu, c’est l’opportunité de faire découvrir les saveurs de son pays dans un cadre moderne, avec un décor signé par les Gauley Brothers, mais aussi – et surtout ! – de redonner à son pays. « Une grande partie de cette entreprise est vouée à supporter les Libanais », explique-t-il. La section épicerie, appelée à grandir avec le temps, met de l’avant des produits importés du Liban, et des collaborations, par exemple avec Ya Habibi Market, une marque de vêtements dont les profits vont à des œuvres et organismes du Moyen-Orient. Il a aussi fondé une agence, nommée Sienna Wines, qui importera bientôt des vins de petits producteurs libanais, dont une sélection à emporter sera proposée chez Lulu.

2507, rue Notre-Dame Ouest, Montréal