Il y a un peu plus d’un an, Christian Ventura, restaurateur bien connu pour ses adresses végétaliennes (Momo Sushis, Casa Kaizen, Napolito), signait un bail commercial dans le local ayant abrité plusieurs années le Marusan. Le projet : Bvrger, un restaurant qui servirait des burgers… véganes, évidemment !

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Deux mois plus tard, alors qu’il était en pleins travaux, ouvrait à quelques portes de là Burger Fiancé, un autre concept de burgers végétaliens. Mais pour le chef, pas question de changer d’idée : « Je voulais vraiment ouvrir une place à burger, parce que c’est vraiment un de mes mets préférés ! Je suis un gros fan ! »

Il a donc revu sa carte pour se démarquer, ajoutant aux classiques burgers au « bœuf », au « poulet » ou au « poisson » des créations signatures, plus élaborées, aux saveurs inspirées de différentes cultures culinaires : Mamma Mia, Tokyo, K-Town (coréen)… Nous avons goûté au très réussi Truffe, avec ses champignons confits et croustillants et sa mayo à la truffe et ail noir. Les boulettes sont ici faites à partir de bœuf haché végane de la marque Impossible ou encore de champignons shiitakes, de protéines de soya, de noix et patates douces. Le reste de la carte, qu’on déguste sur place, dans le verdoyant local au design signé par Chantal Royer, ou pour emporter, propose des frites, quelques entrées et des laits frappés aux saveurs bien travaillées, à base de lait d’avoine : le Yoki Ono au yuzu et vanille ou encore le Kung Fu Pandan, avec pandan, mangue et mochi.

Pas de doute, le chef – qui signe également la carte du restaurant de sushis botaniques Bloom – montre une fois de plus qu’il n’y a pas de limites à créer des mets délicieux, sans protéine animale. D’ailleurs, absolument rien n’indique, en entrant chez Bvrger ou en consultant le menu, qu’on est ici dans un restaurant végane. Et bien des clients n’y voient que du feu !

401, rue Notre-Dame Ouest, Montréal