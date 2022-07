Sébastien Dion et Véronique Benoit ont commencé à servir leurs premiers clients en salle en juin 2021. Tous deux hyperactifs, Sébastien envisage d’aménager une chambre de vieillissement dans le sous-sol du resto alors que Véronique rêve d’une cabane à sucre avec des chèvres. « On va d’abord apprendre à marcher, après ça on courra », tempère le jeune chef en riant. « Mais on ne manque pas d’idées, on ne manque pas de passion et on ne manque pas de détermination, ça c’est sûr ! » ajoute sa conjointe et associée.

« Je viens d’ici, je suis bien ici, je suis content d’être ici. Et j’ai toujours qu’il manquait une offre comme la nôtre à Terrebonne. »

Né à deux pas de l’autoroute 640, le jeune chef Sébastien Dion est un gars de la Rive-Nord. Quand la COVID a frappé, il était sous-chef au Chien fumant, populaire resto du Plateau-Mont-Royal. Avant cela, il occupait le même rôle à la Cabane à sucre du Pied de Cochon. À 30 ans seulement, il a fait ses classes, il se sentait prêt à faire le grand saut en compagnie de sa conjointe Véronique Benoît, rencontrée au Chien fumant – elle y était chef barmaid, responsabilité qu’elle a aussi tenue au Bar St-Denis.

En mai 2020, ils ont ouvert le BRUT. Fabrique gourmande dans les locaux d’un ancien Subway – une aubaine par rapport aux locaux montréalais trois fois plus chers visités par le jeune couple. « Au départ, on y est allé avec la formule d’une épicerie qui fonctionnait comme un restaurant, explique la jeune femme de 28 ans. Tout ce qu’on vendait était fabriqué ici, notre pain, des saucisses, des pâtes fraîches, et notre propre burrata. Mais on avait vraiment hâte que les salles à manger puissent rouvrir pour pouvoir vraiment se lancer. » Le resto a donc accueilli ses premiers clients il y a un peu plus d’un an, avec une carte toute en fraîcheur qui s’inspire des saveurs de saison – le couple s’approvisionne dans un rayon de 1000 km de Terrebonne, les herbes fraîches, épinards, laitue et autres fleurs comestibles poussent dans de jolis bacs qui encadrent la terrasse construite sur la rue Saint-Pierre.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Burrata et concombres – La burrata fraîche est la vedette de ce plat tout en fraîcheur, servi avec bouillon de concombre légèrement moutardé, concombre libanais grillé compressé au Vermouth blanc, le tout accompagné d’une petite salade d’herbes fraîches du jardin et de pain maison rôti – un must. Il s’agit d’une création de Nicolas Leclerc, seul et unique employé de Sébastien Dio et Véronique Benoit.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Saumon fumé, ratatouille et gaspacho – Gravlax de saumon façon lox, déposé sur une ratatouille compressée, le tout entouré d’un gaspacho à la crème double assaisonnée à la fleur d’ail, avec quelques croûtons au beurre. « C’est l’un des plats préférés de Véro, nous dit Sébastien Dion. J’essaie de faire mon gaspacho avec tous les légumes du moment. »

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Flétan, gnocchi de carottes & beurre blanc à la sauge – Flétan de Gaspésie poêlé avec beurre blanc à la sauge, sur un lit de gnocchis de carottes. Le tout accompagné d’une salade de carottes grillées acidulées au vinaigre de fleur d’ail et au vinaigre d’estragon. « J’aime ça à l’occasion travailler un plat avec plusieurs déclinaisons d’un seul légume, explique Sébastien Dion. Ici, à la place des pommes de terre, j’ai pris de la purée de carottes pour les gnocchis. »

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Fraises du Québec, mélilot, sarrasin et stracciatella – La stracciatella de la burrata maison est ici assaisonnée avec une crème anglaise au mélilot, le tout relevé d’un peu de poivre et d’huile d’olive. On ajoute des fraises de saison au sirop double avec un crumble de sarrasin et mélisse. Le résultat est fabuleux. « C’est un amalgame de saveurs que je trouve super plaisant, soutient Sébastien Dion. Et comme je n’aime pas les desserts sucrés, tout ce qu’on fait ici est léger et accessible. » 1 /4







Il faut absolument parler en détail de leur fameuse burrata, tellement bonne qu’elle se retrouve aussi Pied de Cochon et à la Cabane d’à côté. « Quand on a commencé à parler du projet, une seule chose était 100 % sûre, c’est qu’on allait faire notre propre burrata, nous dit Sébastien Dion. Mais une burrata fraîche de la journée, faite au Québec, ça n’existait pas. On a donc approché la Fromagerie de la Table ronde, à Sainte-Sophie, ils nous ont vraiment donné un gros coup de main parce que c’est un projet de fou. » Il a en effet fallu quelques essais avant d’arriver avec la formule au pH idéal qui donne cette incroyable élasticité au fromage inspiré des meilleures burratas italiennes.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE La terrasse du BRUT est encadrée de bacs où poussent herbes fraîches, épinards, laitue et autres fleurs comestibles.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Les tablettes du BRUT pourraient bientôt être garnies de conserves maison. « L’hiver, c’est pas mal patates, carottes, navet, rigole Sébastien Dion. Actuellement, on est trop dans le jus pour prendre le temps de faire de la conserve avec les aliments de saison, mais c’est le but. »

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE On peut manger directement dans la cuisine au BRUT. Fabrique gourmande. 1 /3





Mais c’est là une seul des multiples raisons de se déplacer au BRUT, qui accueille ses clients directement dans la cuisine – une table est installée entre les frigos et le plan de travail des cuisiniers ! « C’est tout petit ici, on vous reçoit chez nous, c’est vraiment ça depuis le début, soutient Véronique Benoit. On est des gens chaleureux et on a ouvert un petit resto parce qu’on aime recevoir ! »

