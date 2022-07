L’emplacement est idéal. Le décor est accueillant, moderne, très invitant. Le menu d’inspiration italienne, développé par le chef Félix Gagnon, est varié — tomates cerises et confit d’oignons, polenta fritte, asperges grillées à la crème, divers plats de pâtes et de risotto, etc.

Marissa Groguhé La Presse

La Conceria, nouvelle adresse végane de Saint-Henri qui se décrit comme une osteria et un bar à vin, est une proposition prometteuse. Bon signe pour un restaurant tout juste ouvert : à notre arrivée à l’établissement de la rue Notre-Dame Ouest, la plupart des tables étaient occupées. La musique est bonne, l’ambiance est tout de suite agréable. Un long bar offre une large variété de vin et une intéressante carte de cocktails. À l’extérieur, une terrasse accueille encore plus de clients.

Les entrées que nous avons choisies sont les points culminants de notre passage à La Conceria, nouveau projet des propriétaires du Burger Fiancé (une adresse fast-food végane du Vieux-Montréal). La focaccia à la tapenade d’aubergine et au gastrique d’échalotes est moelleuse et épaisse, mais bien aérée. Les arancini aux champignons sauvages, truffes, pesto et aïoli ont une texture parfaite, entre le croustillant de la panure et le fondant de la garniture, parfaitement assaisonnée. Chaque saveur annoncée est présente. En plat principal, les pappardelles au pesto d’aneth sont un délice. Les gnocchis à la sauce rosée, sans être fades, manquent d’un je-ne-sais-quoi qui les démarquerait. Les portions sont généreuses, tant à l’entrée qu’au plat principal.

On déplore toutefois la lenteur du service lors de notre passage. L’attente pour des plats de pâtes, alors que le restaurant commençait à se vider, nous a contraints à prendre des desserts à emporter — qui eux aussi ont mis un temps fou à arriver. Les beignets maison (bombolone) nous ont malheureusement été servis sans la sauce au chocolat promise, sans laquelle il a été difficile de vraiment les apprécier. Le brownie à la farine d’amande a été une belle surprise, tout comme les cocktails. L’équipe de La Conceria semble chercher quelque peu ses repères et la façon d’opérer la plus efficace. Plusieurs points positifs aident à rattraper les quelques accrocs, pour une expérience somme toute satisfaisante.

3580, rue Notre-Dame Ouest, Montréal