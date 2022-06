De cantine-épicerie à café et comptoir pizzéria, l’Épicerie Soda entame un nouveau chapitre en s’offrant une toute nouvelle identité : Buvette Beaubien. Le roi est mort, vive le roi !

Valérie Simard La Presse

Ouverte en 2020 rue Beaubien, au sud de la Petite Italie, cette sympathique adresse de quartier demeure un café-cantine le jour, mais se transforme en buvette le soir venu, tout en conservant sa signature conviviale. « Nous souhaitons que ça demeure un lieu simple, familial, une adresse de quartier », affirme la copropriétaire, Dominique Goupil.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Le comptoir café ouvre à partir de 11 h.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE La terrasse de 25 places donne sur la rue Beaubien.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE La guédille aux crevettes épicées est offerte midi et soir.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE La salade niçoise

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Dominique Goupil, copropriétaire de l'établissement









Après avoir traversé de multiples obstacles, dus en grande partie à la pandémie, Dominique Goupil et Martin Lamirande ont souhaité s’offrir un nouveau départ, sans toutefois brusquer la clientèle. Les habitués pourront encore y déguster un café du torréfacteur Zab, une viennoiserie de chez Hélico, une salade ou un sandwich, voire s’y installer pour travailler. À l’heure de l’apéro, l’ambiance buvette s’installe, de même qu’une carte offrant des en-cas et des plats à partager (ou pas) tels qu’une burrata avec tomates cerises, une guédille aux crevettes épicées, un gravlax de saumon et des côtes de porc à la sauce chimichurri. Ce menu est cependant appelé à changer avec l’arrivée d’un nouveau chef derrière les fourneaux.

À boire, on trouve une sélection de bières de microbrasserie et des vins d’importation privée, souvent nature (Rézin, Les Vins de Julie, Le vin dans les voiles), à partir de 9 $ le verre. En plus d’une terrasse côté rue, l’établissement profitera prochainement d’un nouvel espace à l’intérieur de son local qui pourra accueillir les évènements privés.

211, rue Beaubien Est, Montréal