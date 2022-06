Le Marché des Éclusiers est de retour pour l’été !

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Ce magnifique espace extérieur, qu’on peut fréquenter du matin au soir, permet de se sentir ailleurs sans sortir de la ville. Propriété de Devin DeSousa et d’Echo Vergil (Fabergé) depuis sept ans, l’endroit offre une multitude d’options pour les gourmands : un coin café, exploité par MELK, une grande terrasse de 250 places où se sustenter et faire l’apéro et, le week-end, un marché fermier dans l’espace extérieur adjacent, avec une dizaine de kiosques de produits maraîchers ou transformés et autres gourmandises locales. Tout cela s’inscrit dans la mission que l’endroit s’est donnée, explique M. DeSousa, soit de mettre de l’avant la richesse du terroir et le travail des producteurs locaux.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE L’espace café est exploité par MELK café.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Douzaine d’huîtres et leurs mignonettes

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Devin DeSousa, copropriétaire du Marché des Éclusiers

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Deux salades du moment : betteraves et fromage de chèvre de la ferme La Grise et salade jardinière

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE L’équipe en cuisine : Samuel Bruyère, Rafaèle Riva (shucker), Kevin Do (chef), Jim Mompremier, Yazan Saleh et Luke Robitaille

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Une sélection de la carte des vins, signée par le sommelier Colin Beaudoin

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Un latté pour bien commencer sa journée

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Pain plat maison et tartinades

PHOTO ÉLIZABETH GARTSIDE-LE STUDIO AMEN FOURNIE PAR LE MARCHÉ DES ÉCLUSIERS Un marché fermier a lieu tous les week-ends. 1 /9

















Cette année, le menu, réalisé dans la grande cuisine extérieure, est pensé pour le partage, avec des plats d’inspiration méditerranéenne, entre autres. Le chef Kevin Do mène la brigade. « On fait affaire avec une dizaine de producteurs et artisans locaux et bios. Toutes les semaines, on a de nouveaux arrivages. On essaie de ne pas dénaturer les produits, mais d’élever le goût. C’est un menu simple, mais fait avec beaucoup d’amour ! » Plateau d’huîtres fraîches de la côte Est et leurs mignonettes, tartinades (houmous, tapenade, aubergine, kopanisti), pains plats cuits minute, salades du moment... C’est effectivement savoureux et très bien cuisiné. Avec un verre de vin ou un cocktail préparé à partir d’alcool et d’ingrédients locaux, sous le soleil, on a vraiment l’impression d’être en vacances !

400, rue de la Commune Est, Montréal