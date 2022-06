Il y a du nouveau du côté de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) depuis quelque temps : le bar à vin et à fromage Blanc bec a pris place dans le joli espace lumineux tout près de l’entrée donnant sur Saint-Denis. Cette nouvelle offre vient donc s’ajouter aux deux restaurants de l’endroit, et permet ici aussi à la relève en cuisine, en service et en sommellerie de briller.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Les portes devaient s’ouvrir en mars 2020, mais vous savez… En partenariat avec la Famille du lait, l’endroit se veut un bar « laitier » où les fromages d’ici sont mis en valeur, ainsi que nombre de produits du terroir et quelques alcools locaux.

Le cellier à fromages, qui permet de conserver les fromages à pâte molle, ferme ou persillée à température idéale, est certainement l’attraction principale de l’endroit ; son design moderne est signé lg2 Architecture.

On les déguste à la coupe, en plateau d’un ou trois, accompagnés de confitures, noix et rayons de miel, et on les accompagne, selon l’envie et l’appétit, de petits plats comme des acras de morue, une salade de betteraves avec yogourt au sumac ou un cromesquis avec cheddar de l’Île-aux-Grues.

Pour se désaltérer, cocktails à base d’alcool québécois, bières locales et une courte sélection de cidres, bulles et vins d’ici et d’ailleurs

Du mardi au samedi, de 17 h à 22 h, sans réservation.

3535, rue Saint-Denis, Montréal