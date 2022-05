Iannick Lessard, Émilie Rochette et Guillaume Vignola se sont connus au défunt Pistou. Quand l’endroit a été vendu, l’idée d’ouvrir leur propre restaurant, avec une thématique autour du cru, a rapidement pris forme.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

C’est ainsi que le Bistro Lustucru est apparu sur l’avenue du Parc il y a 12 ans. Une clientèle fidèle, ayant pris en affection leurs tartares, tatakis et ceviches, mais aussi le service ultra-amical et l’ambiance festive de l’endroit, a grandi avec les années. « On a chacun mis nos personnalités là-dedans, nos atouts. On a passé à travers des hauts et des bas, une pandémie ! », se remémore Émilie.

Tout ce temps, le trio est demeuré tissé serré. Et c’est de concert qu’ils ont pris la décision de mettre fin à cette belle aventure. « On était tous rendu au même endroit, avec cette envie de passer à autre chose. On sort la tête haute de tout ça ! », ajoute celle qui s’occupait de la salle et de la carte à boire alors que ses complices étaient aux commandes en cuisine.

Vous avez encore le temps de vous y rendre une fois – ou plusieurs –, car le le Lustucru sera en service jusqu’au 14 juillet, date à laquelle les propriétaires promettent un « gros party » où il faudra tout vider — le cellier, les frigos, alouette ! Les détails seront annoncés sous peu.

Ouvert du mercredi au samedi.

5159, avenue du Parc, Montréal