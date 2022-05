Nouvelles, améliorées ou tout simplement incontournables, les terrasses à explorer durant la saison estivale sont nombreuses dans l’île de Montréal. En voici 10 qui se démarquent.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Poincaré Chinatown

La terrasse du Poincaré est sans doute le secret le mieux gardé en ville en ce moment — mais plus pour longtemps ! L’établissement du Quartier chinois a inauguré sa terrasse sur le toit l’été dernier. On y accède par le bar, situé au deuxième étage d’un édifice qui ne paie pas de mine, mais ne vous fiez pas aux apparences. Arrivé tout en haut, on découvre avec ravissement la terrasse ensoleillée avec vue sur le centre-ville et le Quartier chinois. On s’abreuve avec les spécialités de l’endroit : des bières pour tous les goûts et de toutes provenances (autant locales qu’importées), une carte ravissante de vins de soif et des cocktails assez funky (essayez le ginto-carotte !). La carte à manger, de son côté, fait la part belle aux produits fermentés. Ouvert tous les jours, dès 16 h.

1071, boulevard Saint-Laurent

Terrasse Carla

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE La Terrasse Carla offre une vue sur le Vieux-Montréal.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE On y accède par le sixième étage de l’hôtel Hampton Inn.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le spritz « frozé » Les Îles

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Une bonne partie des 250 places assises est à l’abri des intempéries.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le menu marie les influences française et vietnamienne. 1 /5









Pas de doute, l’offre gourmande du Quartier chinois ne cesse de se bonifier. Après l’ouverture de Tiramisu, l’automne dernier, dans le nouvel hôtel Hampton Inn — qui n’a pas de terrasse, mais dont les larges fenêtres s’ouvrent complètement par beau temps —, voici la toute nouvelle Terrasse Carla. Située au sixième étage, elle compte 250 places assises ; elle couvre tout l’angle sud-ouest du bâtiment et attire déjà une jeunesse festive. On y déguste des cocktails estivaux — essayez le spritz « frozé » Les Îles, parfait pour combattre la chaleur — et un menu mariant les influences française et vietnamienne, imaginé par le chef Chanthy Yen. Ouvert de 11 h à 23 h, tous les jours, premier arrivé, premier servi.

985, boulevard Saint-Laurent

Biergarten Aux Quartiers Belle Gueule

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le Biergarten Aux Quartiers Belle Gueule

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Une partie de l’équipe du Biergaten : Samuel Boivin-Prévost, le brasseur Jan-Philippe Barbeau, Xavier Richard-Paquet et le chef Paul Toussaint.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le chef Paul Toussaint a créé un menu pour l’endroit, qui compte notamment des pizzas.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE C’est un deuxième été pour le Biergarten. 1 /4







C’est l’an dernier que Brasseurs RJ a lancé son Biergarten Aux Quartiers Belle Gueule. L’été prochain, l’entreprise a eu la bonne idée de faire appel au chef Paul Toussaint pour créer un menu appétissant, composé de plats comme des calzones maison, du poulet jerk et des sandwichs au brisket. Le tout accompagne parfaitement les bières élaborées par le brasseur Jan-Philippe Barbeau, lesquelles vont des Kellerbiers allemandes aux scotches lagers en passant par des bières aux saveurs comme la vanille, la noix de coco ou la framboise. Pas trop fan de houblon ? Une courte carte de cocktails est aussi de la partie, dont un « Ti-punch ». Du mardi au samedi.

5579, avenue Christophe-Colomb

Ferreira Café

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La nouvelle terrasse du Ferreira Café

Elle est très jolie et accueillante, la nouvelle terrasse du Ferreira Café, institution portugaise de la rue Peel, avec ses banquettes coussinées couleur ocre, son mur végétal orné d’un néon jaune à l’effigie du restaurant et ses drapés suspendus au plafond. Voilà un joli cocon où se poser au cœur de la ville, que ce soit pour l’heure du lunch ou le souper, pour déguster des spécialités comme des calmars grillés, la pieuvre lagareiro ou le riz aux fruits de mer. Du lundi au samedi.

1446, rue Peel

Le Mal Nécessaire

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE PHILIPPE BOIVIN La terrasse fleurie du bar tiki Le Mal Nécessaire

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE PHILIPPE BOIVIN La terrasse offre un peu d’intimité sur ce segment achalandé du boulevard Saint-Laurent.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE PHILIPPE BOIVIN Ici, les cocktails, c’est du sérieux ! 1 /3





L’incontournable bar tiki du Quartier chinois a métamorphosé sa terrasse pour l’été, créant une jolie enclave verdoyante qui offre un peu d’intimité dans ce segment achalandé du boulevard Saint-Laurent. Au Mal Nécessaire, les cocktails, c’est du sérieux ! Les jus frais, la crème de noix de coco (à partir de noix de coco fraîches !) ou l’horchata (lait de riz mexicain) sont faits maison. De plus, l’endroit pratique une philosophie zéro déchet ; par exemple, les ananas et noix de coco évidés deviennent des réceptacles pour les cocktails. Envie de casser la croûte ? L’endroit collabore avec le restaurant voisin, Fung Shing, avec un menu snack-bar d’inspiration chinoise (dumpling, riz frit, nouilles Singapour, etc.). Ouvert tous les jours dès 17 h.

1106, boulevard Saint-Laurent

Perché

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Perché se trouve dans les hauteurs du Vieux-Montréal.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Perché propose une carte de cocktails frais et fruités.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE C’est par la rue piétonne Saint-Amable qu’on accède au Perché. 1 /3





Perché, comme l’indique bien son nom, est niché au quatrième étage de l’hôtel William Gray (qui compte aussi sa propre terrasse éponyme, au huitième étage). Mais pour y accéder, on emprunte l’entrée située dans la coquette rue piétonne Saint-Amable — cherchez le petit oiseau ! Sur place, on découvre une jolie terrasse à l’esthétique boho-chic qui offre une vue imprenable sur le Vieux-Montréal, la Grande Roue et la place Jacques-Cartier. On y déguste des cocktails fruités et frais, la carte des vins est accessible et le menu est inspiré de la cuisine californienne. Fermé les lundis.

153, rue Saint-Amable

Restaurant h3

PHOTO FOURNIE PAR RESTAURANT H3 La terrasse du h3

Bien que la terrasse du Restaurant h3, dans le complexe Humaniti, ait été de service l’an dernier, bien peu de gens ont eu jusqu’ici l’occasion de la découvrir. Pour y remédier, rendez-vous dès maintenant au neuvième étage de l’édifice et découvrez cette oasis avec vue sur la place Jean-Paul-Riopelle. Le chef-propriétaire Jean-Sébastien Giguère propose une carte tout estivale : huîtres, tartare, guédille de crevettes, burgers, grillades… Côté vins, impossible d’être déçu, puisque le sommelier Hugo Duchesne (Meilleur Sommelier du Québec 2020, Médaillé d’argent au concours du meilleur sommelier des Amériques 2022) signe la carte. Ouvert tous les jours, dès 11 h.

340, rue de la Gauchetière Ouest

Riverside

PHOTO FOURNIE PAR RIVERSIDE L’été, Riverside s’étend en terrasse.

Situé le long du canal de Lachine, Riverside est un bar au look industriel qui s’additionne durant la belle saison d’une terrasse fort populaire (et qui accepte les chiens !). On s’arrête pour y boire un cocktail ou une bière et croquer dans une pizza. L’endroit n’est pas seulement destiné aux noceurs : le jour, on peut s’y rendre en famille, y jouer à la pétanque ou au basketball, profiter du camion de crème glacée ou attraper une boisson caféinée au pop-up Café Malté. Du mardi au samedi.

5020, rue Saint-Ambroise

Taverne Atlantic

PHOTO SAMUEL-OLIVIER ROY-LOPEZ, FOURNIE PAR TAVERNE ATLANTIC La terrasse de la Taverne Atlantic

Voilà une autre terrasse en hauteur qui compte déjà son lot d’adeptes : celle de la toujours animée Taverne Atlantic, dans le Mile-Ex. On grimpe jusqu’au toit de l’édifice pour découvrir cette perle cachée où on se sent ailleurs, quelque part entre Brooklyn et Montréal. L’usuel menu casse-croûte avec ses pizzas, « crousti-pogo » et « euro-dog » permet de se sustenter. Côté liquides, la carte est inspirante, avec sa belle sélection de vins, bières et cocktails, dont plusieurs créés à partir d’alcools locaux. Fermé les dimanches.

6512, avenue du Parc

Messorem Bracitorium

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE La microbrasserie Messorem est dotée d’une grande terrasse.

Ceux qui s’y connaissent en bières savent qu’ils dénicheront de petits bijoux chez Messorem. La microbrasserie industrielle de Pointe-Saint-Charles brasse une multitude de bières qui sortent souvent des sentiers battus, de la IPA à la sour. L’été, son immense terrasse accueille les cyclistes et les marcheurs qui se promènent le long du canal de Lachine avec ses tables de pique-nique colorées. Depuis l’an dernier, la sandwicherie funky de Rosemont Mitch Deli y a ouvert une antenne ; on peut donc s’y régaler du succulent sandwich poulet frit, des calmars frits façon césar ou de la rafraîchissante salade de cornichons. En partant, on ne manque pas d’attraper des canettes colorées à la boutique de l’endroit.

2233, rue Pitt