On le connaît comme artiste lyrique, mais aussi, avec la parution de ses deux livres de recettes (Bon Vivant ! opus 1 & 2), comme un passionné de bouffe. Et voilà que Marc Hervieux vient de faire le saut dans le monde de la restauration avec l’ouverture du Café des Bons Vivants.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

C’est à Sainte-Adèle, dans une ancienne maison rénovée, que s’est installé depuis la fin de mars l’établissement, ouvert du mercredi au dimanche. Le foodie n’est pas seul dans l’aventure : sa fille Loïane Hervieux est aussi partie prenante du projet, ainsi que le reste de la famille.

« Le projet a commencé l’an dernier ; mon père était en Abitibi, il trouvait le temps long avec la pandémie et il a trouvé cette bâtisse à vendre à Sainte-Adèle. Tout de suite, il nous a parlé à ma mère, à moi et à mes sœurs de son projet d’ouvrir un café », relate-t-elle. Toute la famille a embarqué.

Son paternel, confie-t-elle, pensait à ce projet depuis un bon moment et, comme la famille Hervieux vit près du village de Sainte-Adèle, il a toujours été évident pour lui que c’est à cet endroit qu’il voulait s’installer pour offrir aux gens du coin un endroit rassembleur, proche de la communauté, au cœur des Laurentides.

Très vite, Loïane, qui travaille en restauration depuis quelques années, a pensé à sa bonne amie et cheffe Sophie Landry, qu’elle a rencontrée au Maestro, un restaurant de Saint-Sauveur. Cette dernière a concocté avec Marc Hervieux un menu simple, mais à l’avenant, et bien évidemment gourmand : tartine de canard effiloché et oignons caramélisés ou d’avocat avec œuf mollet et tomates confites, bol granola, une sélection de sandwichs (déjeuner, jambon-beurre, grilled cheese, œufs et crevettes nordiques…).

Y a-t-il des recettes des livres au menu ? Quelques-unes en sont inspirées, dont le chili des Bons Vivants. Le ténor met aussi la main à la pâte, assure sa fille : « Mon père fait le pudding chômeur chaque matin, il est aux

fourneaux toute la journée, c’est un passionné ! »

L’endroit connaît un franc succès depuis son ouverture : la première journée, 250 cafés (un mélange maison du torréfacteur montréalais Barista) ont été servis, et la machine à café ne refroidit plus depuis !

910, rue Valiquette, Sainte-Adèle