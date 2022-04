Les bars à vin sont légion à Montréal, mais souvent pleins à craquer si on arrive après 17 h. Avec ses 240 places, l’idéal bar & contenus (dans l’ancien Mme Lee… ou Jello Bar pour les plus anciens !) peut recevoir un grand nombre d’assoiffés. Et pour s’assurer d’en attirer toujours en quantité suffisante, l’endroit dirigé par une équipe de femmes propose aussi une programmation culturelle dans l’air du temps, avec studio de balado à la fine pointe, en collaboration avec Moog Audio.

Ève Dumas La Presse

Son emplacement (rue Ontario Est, à l’angle de la rue de Bullion) en fait un lieu où étudiants et jeunes professionnels peuvent étudier ou travailler de jour, avec un café. « On a mis des prises partout ! », confirme une des propriétaires, Émilie Amyot. En plein Quartier des spectacles, l’idéal est tout désigné pour devenir un pôle culturel.

Photo Martin Tremblay, LA PRESSE L’idéal bar & contenus est d’abord un bar à vin, mais pas que…

Photo Martin Tremblay, LA PRESSE Le bar de l’idéal est bien invitant.

Photo Martin Tremblay, LA PRESSE Dans la salle qui se trouve au fond du local, on peut s’installer et écouter la balado en cours, enregistrée dans le studio monté en collaboration avec Moog Audio. 1 /3





On peut s’attendre à des collaborations tous azimuts, très dynamiques, orchestrées par l’entrepreneure et programmatrice Florence Gagnon. C’est elle qu’Émilie Amyot (aussi copropriétaire du Ping Pong Club) a contactée en premier lorsqu’elle a décidé que Mme Lee avait fait son temps et qu’il fallait inventer le « bar postpandémique ».

Photo Martin Tremblay, LA PRESSE Il faut une grande cave pour combler la soif de quelques centaines de clients et clientes chaque soir ! Ici, quelques perles choisies.

Photo Martin Tremblay, LA PRESSE On peut aussi étancher sa soif avec un cocktail. 1 /2



La cuisine ouvre à 17 h avec un menu apéro et se glisse doucement en mode « petits plats » plus travaillés, sous la gouverne de la chef Julia Giraud (Buvette chez Simone, Perles & Paddock). L’équipe de service et de sommellerie, dirigée par Frédérique-Anne Brosseau (Manitoba, agence Vin Oui) et Sydney Auger (Paquebot, Damas), s’assure que les verres continuent de se remplir de bons jus jusqu’à 1 h la semaine et 3 h les vendredis et samedis soirs.

PHOTO NASTASIA FAIVRE, FOURNIE PAR L’IDÉAL BAR & CONTENUS Ce petit plat de topinambours, lard, noisettes et poire donne un peu le ton de la cuisine.

Photo Martin Tremblay, LA PRESSE Émilie Amyot, Frédérique-Anne Brosseau et Florence Gagnon font partie de « l’idéal » projet.

Photo Martin Tremblay, LA PRESSE L’idéal bar & contenus est situé dans l’ancien club Mme Lee. 1 /3





L’offre la plus distinctive de l’idéal est sans doute l’enregistrement de balados devant public — et avec pinard ! —, qui se fait dans la salle feutrée à l’arrière. On peut y assister à des échanges sur le vin naturel (balado maison intitulée En résidence, qui est aussi le nom du club de vin de que l’endroit partage avec le Ping Pong Club, en alternance), écouter les discussions féministes de Judith Lussier (balado Sorcières) ou se laisser surprendre par une « Carte idéale » animée par des personnalités diverses. Le studio idéal a été cofondé par Florence Gagnon et par la « bête de contenu » Eugénie Lépine-Blondeau.

Refait à neuf par Daniel Finkelstein (Finkel), l’espace de 3500 pi2 jouit de deux grandes portes de style garage qui s’ouvriront sur la rue Ontario quand le temps le permettra. Mobilier et déco marient marbre, cuir brun et beaucoup de plantes au bois recyclé du décor précédent. On est de son temps ou on ne l’est pas !

151, rue Ontario Est, Montréal