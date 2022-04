Chaozhou, également appelé Teochew, est une ville située dans la province de Guangdong, dans le sud de la Chine. C’est là que se sont rencontrés Alexandre Rougerie-Durocher et Chanel Dai il y a une douzaine d’années. Aujourd’hui, le couple est propriétaire de deux comptoirs de cuisine chinoise à emporter (Teochew Foodie), l’un à Saint-Henri et l’autre, tout nouveau, rue Saint-Denis.

Ève Dumas La Presse

Une dizaine de variétés de wontons, de surprenants rouleaux de nouilles de riz farcis à la viande, aux crevettes ou aux légumes, du canard braisé (lou mei), quelques salades et de délicieuses sauces pour faire trempette composent l’essentiel de l’offre. Il y a du prêt-à-manger, préparé le jour même, puis du surgelé pour stocker son congélateur. Rien ne dépanne mieux un soir de semaine pressé qu’un paquet de délicieux wontons préparés par maman Dai.

Teochew Foodie a vu le jour pour permettre aux parents de Chanel de vivre leur rêve d’ouvrir un restaurant et d’avoir un boulot à Montréal. Ils sont venus rejoindre leur fille et leur gendre au Québec en 2019. C’est d’abord dans la cuisine du jeune couple que le concept est né. Le bouche-à-oreille et les réseaux sociaux ont fait leur travail. La clientèle s’est développée rapidement. Puis une première boutique a vu le jour dans le Sud-Ouest, à l’angle des rues Saint-Philippe et Saint-Antoine.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Rien ne dépanne mieux un soir de semaine pressé qu’un paquet de délicieux wontons.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Rouleaux de nouilles de riz farcis à la viande

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Canard braisé

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Maman Dai prépare de succulents wontons.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Chanel Dai et sa mère

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE La plus spacieuse adresse de Teochew Foodie est située rue Saint-Denis, au sud de Duluth.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Produits offerts à la boutique

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Il y a du prêt-à-manger, préparé le jour même, puis du surgelé pour stocker son congélateur. 1 /8















Nous avons rendu visite à la plus spacieuse nouvelle adresse de la rue Saint-Denis, au sud de Duluth. Les étagères sont garnies de pots de la fameuse huile épicée croustillante (comme l’« huile rouge » d’Anita Feng) de la famille Dai, d’ingrédients pour la cuisine chinoise à la maison, dont une goûteuse pâte de sésame grillé qui sert à faire l’une des sauces à wonton de la maison, des vinaigres, etc. Les congélateurs débordent de wontons. Il y en a même un, près de l’entrée, rempli de spécialités dim sum du restaurant Kim Fung, dans le Quartier chinois.

On peut se réjouir de trouver en plein Plateau une telle diversité de spécialités chinoises saines, délicates et de grande qualité.

3964A, rue Saint-Denis, Montréal