Ouverture de Folfol

On l’attend depuis un bail, le comptoir à emporter du Damas. Pendant les longs longs mois de fermeture des deux dernières années, c’est le grand restaurant en entier qui s’est transformé en petite usine à « takeout », avec ses légendaires mezzes et sa salade fattouche inimitable, ses dumplings d’agneau succulents, ses grillades, ses poissons et ses autres plats emblématiques.