À travers les bons coups et, parfois, les moins bons, nos critiques de restaurants vous racontent leur expérience, présentent l’équipe en salle et en cuisine, tout en expliquant ce qui a motivé le choix du restaurant. Cette semaine, une institution des Laurentides : le restaurant L’Épicurieux, à Val-David.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Pourquoi en parler ?

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE L’Épicurieux est situé au cœur du village de Val-David, dans une jolie maisonnette couleur brique partagée avec l’entreprise À l’Abordage !.

En janvier dernier, l’Institut de la statistique du Québec a publié son bilan annuel de migration interrégionale au Québec. La région ayant enregistré le plus fort gain ? On vous le donne en mille : les Laurentides. Quelque 12 000 personnes de plus ont choisi de s’y établir en 2020-2021. Pas étonnant que l’offre gastronomique foisonne dans la région depuis quelques années. En 2019, lors d’un reportage sur l’ébullition gourmande dans les Laurentides, une visite-éclair au restaurant L’Épicurieux avait permis de rencontrer son équipe fort sympathique, qui propose une restauration à échelle humaine. Les plats hautement créatifs, très esthétiques et axés sur notre terroir local, nous avaient également impressionnée. Nous y sommes donc retournée pour vivre l’expérience en bonne et due forme.

Qui sont-ils ?

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Dominic Tougas et la chef Fanny Ducharme sont propriétaires du restaurant L’Épicurieux, avec Marie-Michèle Desmarais (absente de la photo).

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE En cuisine, la chef est appuyée par William Lamarre et Émerik Paquette.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE La sommelière de L'Épicurieux, Elia Lebeau





L’Épicurieux est né du désir de Dominic Tougas, un gars de Sainte-Agathe-des-Monts ayant travaillé dans plusieurs restaurants montréalais, d’offrir à sa région une table digne de ce nom, et aussi à son image. Il s’est allié avec sa conjointe, Marie-Michèle Desmarchais, et la chef Fanny Ducharme, elle aussi originaire des Laurentides, pour imaginer L’Épicurieux. Ils sont appuyés par une petite équipe motivée : William Lamarre et Émerik Paquette en cuisine, et la sommelière Elia Lebeau, entre autres, sur le plancher.

Notre expérience

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE La salle à manger est charmante et accueillante, avec ses touches vert forêt, son mur de pierres et ses luminaires contemporains.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE La grande terrasse couverte du restaurant offre une vue sur la rivière et la forêt. Il y a du chauffage d’appoint permettant d’en profiter dès que la température grimpe au-dessus de 0°C.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Quelques places au bar de la cuisine permettent d'observer les cuisiniers à l'œuvre.





Dans cette jolie et accueillante salle à manger offrant vue sur la cuisine ouverte, qui s’agrémente, par beau temps, d’une grande terrasse couverte sur laquelle on peut entendre le murmure de la rivière du Nord, les produits locaux sont mis en valeur avec finesse et inventivité.

La force de L’Épicurieux vient sans aucun doute de cette alliance entre une expérience gastronomique de haut calibre et un cadre qui reste décontracté et convivial. Le meilleur des deux mondes, quoi.

Il n’y a rien de coincé ici, que ce soit dans le service ou l’ambiance, très chaleureuse. Le personnel est souriant et avenant. Nous ne pouvons faire autrement que de souligner la gentillesse de l’équipe en cuisine, qui a fait des pieds et des mains pour créer un plat au goût de fiston, qui levait le nez sur les pourtant délicieux et aériens agnolotti aux patates douces qui lui étaient proposés.

C’est que le restaurant n’offre qu’une formule, soit le menu dégustation sept services — on y reviendra. Est-ce le cadre idéal pour sortir en famille ? Sans doute pas, mais il y a moyen de moyenner, comme on dit. Normalement, un des plats du jour fera l’affaire. Mais ce soir-là, un enfant difficile était aussi au menu. Les cuisiniers sont même descendus dans la cave pour y dénicher des pâtes sèches, qui ont servi à l’élaboration express d’un macaroni au fromage. Problème réglé, et voici des parents soulagés de pouvoir profiter de leur soirée !

Les créations proposées changent souvent. Tout ce que nous avons goûté par ce frisquet soir d’hiver était élaboré avec soin, superbement présenté. La chef possède un talent certain pour créer des harmonies de saveurs et de textures créatives et réussies, en utilisant des ingrédients de notre terroir et de saison. Ce que vous goûterez ici risque de ne ressembler à rien d’autre. Et c’est entre autres pour cette raison qu’on aime beaucoup L’Épicurieux.

Plusieurs plats font la belle part aux légumes. Saison oblige, de nombreux légumes racines brillaient, tous très bien apprêtés.

Ici, les cubes de céleri-rave rôtis s’accompagnaient d’une « misonnaise » (mayonnaise au miso montée avec l’huile de caméline, un trésor local) et de graines de caméline. Cette assiette était servie avec celle de morue en croûte de nori et pistaches, et sa purée de carottes. Deux plats aux saveurs subtiles, mais très harmonieux.

Là, des champignons poêlés se mariaient à merveille avec une purée de panais onctueuse et des noisettes fumées. Ils accompagnaient la toute tendre macreuse de bœuf, laquée au sirop de bouleau, rehaussée par une purée de betteraves — une compagne de choix, même si elle était un peu trop salée à notre goût — et du sarrasin rôti, pour une touche croquante.

La réussite d’un menu dégustation repose aussi sur l’ordre dans lequel les plats sont présentés, sur une gradation évitant de surcharger le palais avec des goûts trop intenses au départ. Une réussite, en ce qui nous concerne. Le rythme entre les services n’était aussi ni trop lent ni trop rapide, témoignant d’une cuisine bien rodée.

Un mot sur le dessert, mémorable, pas trop sucré, très équilibré et original : une pannacotta à la courge, surmontée d’une croquante tuile de graines de citrouille et d’une glace à la fève tonka, délicieusement parfumée. Une finale qui a plu à tous… même à l’enfant récalcitrant !

Dans notre verre

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Le vin nature ou biodynamique est bien présent à L’Épicurieux.

Un des plaisirs de s’attabler à L’Épicurieux est de découvrir la carte des vins, qui compte plusieurs perles et raretés. Le vin nature ou biodynamique est bien présent, mais toujours droit et digeste. On vous recommande vivement de choisir l’accord, qui inclut cinq vins à déguster. Le Sancerre Auksinis de Sébastien Riffault, une macération fleurant bon le miel et les fruits mûrs, nous a ravie, de même que l’incroyable Jurançon doux du Château Lafitte, un vin de dessert élevé 15 mois sur lie, à la bouche vive et onctueuse, flairant bon les fruits exotiques.

Bon à savoir

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE À L’Épicurieux, la formule proposée est celle du menu dégustation.

Comme indiqué plus tôt, seul un menu dégustation est proposé à L’Épicurieux. Si vous avez des restrictions alimentaires, si vous êtes végétarien ou même végane, il suffit d’avertir le restaurant au moment de faire votre réservation, mais pas le jour même, de grâce !

Prix

Il en coûte 80 $ par personne pour le menu dégustation, un prix très raisonnable pour la qualité offerte. On en sort rassasié, mais pas trop plein. Ajoutez 65 $ par personne pour l’accord vins.

Information

L’Épicurieux accueille les clients du jeudi au samedi, de 17 h à 23 h. Réservations absolument recommandées.

2270, rue de l’Église, Val-David