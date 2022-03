Les gens de Verdun connaissent déjà Bossa, comptoir et épicerie fine spécialisé en cuisine italienne. Leur produit vedette ? Sans contredit les copieux sandwichs, proposés dans une multitude de déclinaisons, qui devrait venir à bout des appétits les plus voraces.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Bonne nouvelle pour les gens de l’est de la ville : les propriétaires Terry Vescio et Daniel Lomanto, appuyés par leur nouveau partenaire Fabio Sperduti, viennent d’ouvrir une deuxième succursale sur la Promenade Masson.

La réponse des clients est phénoménale depuis l’ouverture, la semaine dernière : « On a capoté. Même à Verdun, on n’a jamais vu ça ! », indique Fabio.

L’offre est sensiblement la même que celle qui a fait la renommée de la première adresse, mais l’espace est plus spacieux et doté, à l’arrière, d’une vaste cuisine de production. Bar à pâtes fraîches, plats cuisinés, sauces maison, antipasti, charcuteries, produits italiens importés, desserts maison ou créations de KILO-Beaux Gâteaux, café…

Et les sandwichs dans tout ça ? Présentés dans un pain ciabatta moelleux (boulangerie San Pietro), ils sont vraiment excellents, décadents et débordants de saveurs comme celui à la porchetta (maison), aubergines marinées et rapinis grillés que nous avons goûté.

3136, rue Masson, Montréal